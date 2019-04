Jordi Sànchez avisa al PSOE: “El referéndum tiene que estar sobre la mesa”

El candidato de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, en prisión preventiva por el juicio del procés, ha asegurado este jueves que su partido quiere formar parte del diálogo después de las elecciones, pero ha avisado al PSOE: "El referéndum tiene que estar sobre la mesa”. Sànchez se ha dirigido desde la prisión de Soto del Real a los medios de comunicación, después de un año y medio encarcelado, en una rueda de prensa por videoconferencia organizada por la agencia Efe, después de que la Junta Electoral Central permitiese al candidato de JxCat realizar este acto electoral.

"El referéndum es un instrumento, y tiene que poder formar parte de la mesa del diálogo. Todas las puertas tienen que estar abiertas. No aceptaremos que nadie imponga restricciones para dialogar", ha dicho Sànchez en la rueda de prensa. El candidato de JxCat ha avisado a Pedro Sánchez: "El referéndum tiene que estar sobre la mesa. Las líneas rojas de la derecha solo ayudan a mantener el bloqueo", ha añadido.

El candidato de JxCat ha asegurado que su partido buscará el acuerdo y la estabilidad después de las elecciones. "El miedo a un tripartito de derechas se aleja. Ahora la cuestión es es cómo negociamos y con qué fuerza negociamos con el PSOE. Y la voz de Junts per Catalunya es determinante", ha afirmado. Para ello, ha reivindicado que su candidatura quiere llevar al Congreso "la voz del 1 de octubre". "Ese día votamos, y la anormalidad de la represión del Estado no permitió que se implementase. Tiene que cerrarse", ha dicho.

El instrumento para hacerlo, según Sànchez, es un referéndum de autodeterminación, esta vez acordado con el Estado. "Es indispensable que si alguien quiere el apoyo de Junts per Catalunya tenga la voluntad de que el referéndum esté sobre la mesa. Si Sánchez no lo acepta él deberá decir por qué. En cualquier caso no nos haremos responsables de que él no acepte", ha afirmado.

Consciente de que en esta campaña Pedro Sánchez ya ha cerrado la puerta a esta opción, el candidato de JxCat ha asegurado que las posiciones del PSOE pueden cambiar tras el 28-A. "Nosotros estamos convencidos de que el referéndum formará parte de la solución. Y estamos convencidos de que el psoe lo entenderá así", ha afirmado. "Ya dimos un cheque en blanco [en la moción de censura] y Sánchez no cumplió sus compromisos. Esta vez no daremos un cheque en blanco: tiene que haber concreciones", ha avisado.

Sobre el desarrollo de la campaña electoral y sobre la rivalidad de su partido con ERC, Sànchez ha asegurado que una lista única del independentismo hubiese sido una herramienta más fuerte en estas elecciones. "Pero esto forma parte del pasado, ahora hay que mirar al futuro y a cómo nos unimos después del 28-A", ha dicho.

Sànchez, en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017, ha calificado su encarcelamiento y el juicio en el Tribunal Supremo como "una pesadilla". "Pero la pesadilla acabará", ha afirmado, antes de pedir el voto para Junts per Catalunya. "Nosotros estaremos ahí, nuestra agenda es la del 1 de octubre", ha asegurado.

La de Sànchez es la primera aparición ante los medios de comunicación de un político preso por la organización del referéndum del 1 de octubre. La Junta Electoral Central ha autorizado, tras solicitarlo los partidos, que Sànchez dé dos ruedas de prensa --la organizada por Efe y otra, el domingo, organizada por la Agència Catalana de Notícies (ACN)-- y que Oriol Junqueras, candidato de ERC, participe en una conferencia de prensa este viernes en la ACN.

El máximo órgano electoral considera que no hay motivos suficientes para oponerse a estos actos electorales, siempre que no coincidan con el desarrollo del juicio en el Tribunal Supremo, y siempre que no interfieran en el funcionamiento de los centros penitenciarios. En este sentido, la rueda de prensa de Sànchez ha terminado antes de las 13 horas, momento en el que inicia el reparto de comida en el centro penitenciario.