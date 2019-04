Junts per Catalunya se contradice con los indultos por el ‘procés’

La candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs.

La número dos de la lista de Junts per Catalunya para las elecciones del 28-A, Laura Borràs, ha contradecido este miércoles su programa electoral, y ha asegurado en una entrevista a TV3 que su partido no pedirá el indulto de los presos si hay sentencia condenatoria, ya que "sería admitir que son culpables". El programa electoral de JxCat incluye un punto en el que en el que el partido advierte de que exigirá el indulto de los políticos presos en el caso de que haya una sentencia condenatoria, pese a que los propios presos han advertido en más de una ocasión que no piensan pedir esta medida de gracia, que implicaría la admisión del delito. Borràs ha argumentado que "el programa electoral se ha hecho con prisas".

El cabeza de lista de JxCat, Jordi Sànchez, en prisión preventiva por el juicio del procés, ya descartó el indulto como solución al conflicto si había sentencia condenatoria. En varias entrevistas y en sus redes sociales, Sànchez exigió la absolución y rechazó el indulto "por una cuestión de dignidad y coherencia personal y política".

En los mismos términos se ha expresado su número dos, pese a que el programa electoral sí que anuncia que exigirá el indulto. "Siempre hemos dicho que no pediremos el indulto, sería admitir que son culpables, sería admitir una sentencia falsa", ha asegurado Borràs.

La candidata ha calibrado las fuerzas con las que su partido se enfrenta a las elecciones. "Solo podemos ir a mejor. Las encuestas previas al 21D también eran muy desfavorables", ha dicho, para añadir un reproche a Esquerra Republicana, a quienes ha instado para que garanticen la unidad de acción después de las elecciones: "Vamos por separado porque no quieren ir juntos".