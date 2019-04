Debate entre independentistas: todos contra ERC

Los partidos independentistas se comportan en esta campaña de una manera muy distinta si se enfrentan solo entre ellos o contra los partidos con representación en el resto de España. En un debate organizado este martes por Vilaweb con solo ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem y Front Republicà, todos han olvidado a su principal contrincante, el PSC, y han ido a por ERC. Los republicanos se ven por primera vez con fuerza para ganar las generales en Cataluña, y han tratado de no entrar en el cuerpo a cuerpo, pero hasta el público les ha pedido claridad: “¿Pactarán con Sánchez, sí o no?”.

La naturaleza del debate, moderado por el director de Vilaweb, Vicent Partal, y el ánimo de los asistentes, un público marcadamente independentista y muy crítico, recordaba al clima de octubre de 2017. Entonces, después de la celebración del 1 de octubre, las palabras “traidor” y “155 monedas de plata” precipitaron la declaración de independencia pese a que el expresidente Puigdemont sopesava convocar elecciones. Tampoco hoy ningún partido independentista quería defraudar al público. El resultado: las cuestiones sociales apenas han ocupado un minuto del debate, centrado en el conflicto catalán.

ERC, que se ha presentado como dique contra la extrema derecha y como el defensor de un referéndum pactado, ha avisado de que no dará un cheque en blanco al PSOE de Pedro Sánchez y de que el espíritu del 1 de octubre sigue vivo y no debe patrimonializarse. “Porque lo volveremos a hacer”, ha afirmado el diputado Gerard Gómez del Moral.

“Tenemos que reforzarnos, ser más. ¿Somos suficientes para hacer la independencia? Por descontado, pero no de esa manera”, ha dicho Gómez. El diputado de ERC se ha negado a discutir “quién es más independentista o menos” y, al ser preguntado sobre si permitirían la investidura de Sánchez, ha respondido: “Sánchez lo ha dicho muy claro, ellos descartan pactar con ERC, pues no hay nada más que decir. Nuestros votos sirven para defender la autodeterminación”.

El candidato de los comunes, Jaume Asens, ha asegurado que en esta campaña comparte muchos postulados con ERC, ya que los republicanos presumen de abanderar el diálogo y piden un referéndum pactado. “Volvéis a la pantalla donde siempre hemos estado nosotros. Pero desconfiamos porque no sabemos exactamente qué es lo que vais a hacer a Madrid”, ha dicho Asens. El candidato de los comunes, que tiene un perfil muy soberanista, ha asegurado que el independentismo debe “bajar a la tierra, dejar el relato imaginario, muscular, ver qué fortalezas y debilidades tenemos como pueblo. Y a partir de aquí tener inteligencia estratégica para avanzar como país”. Ello pasa, según Asens, por no renunciar a reformar España: “Hay que transformar al adversario para que nos reconozca”.

Los más duros contra ERC han sido los candidatos de Junts per Catalunya y de Front Republicà. Laura Borràs ha reprochado a su adversario independentista que no quisiera formar una lista única. “Estamos dividiendo el voto, cuando deberíamos estar viendo cómo gestionamos la victoria. Compartimos presos, pero no compartimos opción para ir juntos”, ha lamentado.

Por su parte, Albano Dante Fachín, candidato por Front Republicà —partido surgido de una escisión de la CUP— ha criticado a ERC por no aclarar si investirán a Sánchez, y a los comunes por “engañar” con la promesa de un referéndum a través de una alianza entre socialistas y Podemos. “Alguien tiene que ir allí a decir que ya basta. Al consenso que generó el 1 de octubre no se llegó haciendo caso al Borbón, se llegó actuando. Tenemos que continuar hasta que nos reconozcan”, ha afirmado.