El PNV advierte de que la quiebra del pacto estatutario será considerada “una agresión”

El PNV ha tenido muy duras palabras contra el sindicato ELA-STV, mayoritario en el País Vasco. "Su proyecto es ya hoy más político que sindical. Un proyecto que identifica soberanismo y revolución, y que quiere llegar a la independencia a través de la huelga", ha criticado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, tras recordar que nació a impulso del PNV y bajo su paraguas.

La nueva ejecutiva de ELA, que ha sustituido a Adolfo 'Txiki' Muñoz y ha colocado Mitxel Lakuntza al frente, no ha cambiado ni un ápice el rumbo de su predecesor. "La receta de la ejecutiva de ELA es debilitar lo que hoy tenemos, llevarlo a cenizas para construir no sé muy bien qué. Nos han pasado ya directamente al enemigo", ha dicho. "Han llegado a tal colmo de soberbia y de irrealismo que ya solo ellos son abertzales dignos. Han puesto también en cuarentena a Bildu y a LAB porque no se apuntan a eso de “a la soberanía por la huelga”.

Para construir Euskadi, para levantar Euskadi, para liberar Euskadi, la única huelga que haríamos nosotros es la huelga a la japonesa: trabajar más por Euskadi y no poner palos en las ruedas como hacen ellos.