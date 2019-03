Urkullu no contempla “de momento” un adelanto electoral

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado hoy que no contempla un adelanto electoral en Euskadi, aunque ha evitado cerrar completamente la puerta a esa posibilidad. Quiere "seguir cumpliendo el programa" del Gobierno vasco durante lo que resta de legislatura hasta septiembre de 2020, y ha asegurado que su gabinete trabaja con "tranquilidad absoluta" pese a estar en minoría en el Parlamento, pero también ha querido precisar que su decisión dependerá del "contexto político" que se derive de las próximas elecciones generales de abril y las forales y municipales previstas un mes después.

El mandatario vasco ha afirmado este jueves que, más allá de los "rumores", no prevé "de momento" un adelanto electoral en Euskadi. "No he hecho una reflexión sobre eso", ha afirmado a los periodistas en el Parlamento. Urkullu ha sido interpelado por esta opción tras unas declaraciones realizadas un día antes por el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, quien manifestó que tras las elecciones generales, forales y municipales el Ejecutivo autonómico "evaluará si es viable o no agotar la legislatura".

Urkullu ha tratado de despejar las dudas con la siguiente afirmación: "Mi voluntad es seguir cumpliendo el programa de Gobierno, que es lo que nos guía". Y lo hará hasta "el último día", aunque no ha precisado si ese día será en septiembre de 2020, cuando corresponde disolver la Cámara vasca, o será antes. Hasta ese día, ha dicho Urkullu, su Gobierno seguirá analizando "todas las circunstancias que se deriven de la estabilidad política en el conjunto de las instituciones" tras los comicios previstos en abril y mayo próximos.

Sobre este asunto, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que ve al Gobierno vasco con "fuerzas, ideas e ilusión" para agotar la legislatura, mientras que observa al "tridente opositor", compuesto por EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP, "más débil" y "suple su falta de ideas con el no perpetuo a todo".

Desde la oposición, el portavoz parlamentario del PP, Borja Sémper, ha advertido al Gobierno vasco de que "no es un buen negocio" para Euskadi "romper la estabilidad y generar incertidumbre" con un hipotético adelanto electoral de los comicios autonómicos. Celebrarlos antes de tiempo, ha dicho, "podrá interesar a cálculos electorales partidistas, pero no al conjunto de los vascos".