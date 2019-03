El PNV rompe la alianza con el PDeCAT para las europeas

El PNV y el PDeCat no van a reeditar la coalición de 2014, cuando entonces se agrupaban en Convergencia i Unio. Tras la conversación que han mantenido esta mañana Andoni Ortuzar y David Bonvehí, el PNV "entiende, respeta y acepta" que la situación política catalana lleve al PDeCAT a la conformación, de cara a las Elecciones Europeas del 26 de mayo, de una candidatura exclusivamente catalanista y "coherente con el procés político que allí" se vive en los últimos años, pero se desliga de una colaboración electoral histórica.

El PNV lo tenían prácticamente decidido, pero quiso esperar a la deliberación en el seno de la formación que ahora lidera Carles Puigdemont. Tras una conversación con Bonvehí, han decidido que no rompen del todo, pero lo suficiente como para no ir en coalición. "Por ello, en los próximos días EAJ-PNV y PDeCAT formalizaremos un acuerdo de colaboración institucional poselectoral que tendrá como objetivo la defensa de Euskadi y Catalunya en el Parlamento Europeo y la reivindicación de una voz y de una representación justas para ambas naciones en el futuro de Europa, así como la búsqueda de soluciones al problema no resuelto del encaje de Euskadi y Catalunya tanto en el marco del Estado español como en la Unión Europea", ha explicado el PNV.

La mayoría de sus dirigentes creen incompatible participar en una coalición con el partido que dirige Carles Puigdemont, sobre todo porque la configuración de las listas con el político huido a Waterloo a la cabeza, evidencia que van a hacer una campaña en clave exclusivamente catalana. Y el PNV está en otra batalla. "Es muy difícil", sostenían sus dirigentes, pero "toda vez que el plazo para la presentación de las coaliciones no comienza hasta el 2 de abril, el EBB va a esperar a que también las Ejecutivas de los otros partidos aborden este asunto en las reuniones que deben celebrar en los próximos días", han confirmado fuentes oficiales del PNV.

Las relaciones entre la formación vasca y la catalana no atraviesan sus mejores momentos. Los herederos de Convergencia i Unió han sido prácticamente laminados de cara a las elecciones generales y la fluida interlocución que el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, mantenía con ellos es historia. El PNV discrepa de un partido que no tiene como prioridad evitar un eventual triunfo de la derecha.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, participa este jueves en Bruselas en la cumbre de gobernantes y líderes políticos del Grupo ALDE del Parlamento Europeo, en el que se integra el PNV y el Partido Demócrata Europeo. En el encuentro participarán los primeros ministros de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Estonia y Eslovenia, cinco comisarios europeos y el presidente del PDE y del MoDem francés, François Bayrou, entre otros. Los principales asuntos que se analizarán durante la reunión serán el Brexit y las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, con el riesgo de que se produzca un avance de formaciones populistas y antieuropeístas. Junto a Ortuzar, la delegación del PNV la formarán el responsable del Area Internacional del EBB, Mikel Burzako, y la eurodiputada Izaskun Bilbao.

Para el PNV puede acabar resultando determinante la presencia de partidos británicos en el Parlamento Europeo, habida cuenta de que una vez Reino Unido esté fuera —si no hay una prórroga— habrá más escaños a repartir en la UE y por lo tanto cada escaño será más barato. Tras la ruptura con el PDeCAT, el PNV necesita cualquier tipo de ayuda para obtener el escaño de Izaskun Bilbao. En las elecciones de 2015 la coalición por Europa, la extinta CiU obtuvo 548.000 votos, frente a los 208.000 del PNV y los casi 70.000 de Coalición Canaria. Con esos 800.000 votos largos lograron tres escaños. Fuentes del PNV dejan fuera de toda duda que lograrán su escaño sin el PDeCAT.