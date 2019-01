El PNV advierte a PP y Ciudadanos del peligro de “blanquear a Vox”

La deriva que podría tomar la política nacional tras la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz ha llevado hoy al PNV a advertir del peligro de que el PP y Ciudadanos traten de "blanquear" a la formación liderada por Santiago Abascal con el único objetivo de llegar a gobernar en Andalucía. El portavoz nacionalista en el Congreso, Aitor Esteban, cree "peligrosísimo" que los populares estén contribuyendo a "dar legitimidad a una auténtica derechona", en alusión a Vox, y con ello se pongan ahora en cuestión determinadas conquistas democráticas, como la ley de violencia de género o la descentralización de la educación.

"Ya sabemos lo que representan Vox y Santiago Abascal, pero lo que es preocupante es que se le dé un marchamo de normalidad por parte de otros partidos. A eso el PP y Ciudadanos también están contribuyendo de una manera notable", ha afirmado Esteban en una entrevista en Radio Euskadi. El dirigente peneuvista ha opinado que esta situación refleja la lucha que se está librando por estos tres partidos por hacerse con el apoyo del electorado de derechas, lo que a su juicio ha provocado que "han dejado huérfano el centro español de manera voluntaria y consciente, como se aprobó en el último congreso del PP", en el que resultó elegido presidente Pablo Casado.

No todo vale en política, ha venido a decir Esteban al referirse a las conversaciones que el PP mantiene con Vox para dirigir la Junta andaluza. Estas negociaciones no pueden hacer que salten por los aires "consensos unánimes" en el ámbito parlamentario: "Creo que con esta política del PP se están legitimando cuestiones básicas en una democracia occidental", ha manifestado, quien ha recordado que "hay determinados asuntos que definen la posición de un partido político y que son innegociables".

Esteban ha criticado que el PP haya entrado al juego de Vox de cuestionar asuntos "intocables", como las políticas para proteger a las mujeres de la violencia machista. "Ahora no se pueden echar por la borda y blanquear las estadísticas y la realidad del día a día. ¿Adónde nos va a llevar? Me parece un retroceso fundamental en términos de libertades y de igualdad", ha sentenciado. También ha advertido de que "si se centraliza la educación saltará todo por los aires", en referencia a la propuesta de Pablo Casado de que el Estado recupere las competencias en materia educativa.

Y con relación a los Presupuestos Generales del Estado de este año, ha señalado que aún hay tiempo para negociar y aprobarlos, aunque si el presidente Pedro Sánchez no logra sacarlos adelante tendrá difícil su continuidad en la Moncloa. No obstante, para el dirigente del PNV es "improbable" que en el caso de no lograrlo se vayan a convocar elecciones generales a la vez que las municipales del mes de mayo, porque tras el "terremoto andaluz", hacer coincidir todos los comicios en una misma fecha "sería un galimatías para la ciudadanía".