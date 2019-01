El PP presiona a la extrema derecha: “La única esperanza de que Susana Díaz siga al frente de la Junta es Vox”

El secretario general del PP, Teodoro García Egea. efe /atlas

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado que "nadie que quiera cambios puede negarse" al acuerdo que han alcanzado en Andalucía su partido con Ciudadanos. "La única esperanza de Susana Díaz se llama Vox, ella va a hacer todo lo posible por boicotear este pacto", ha precisado. En este sentido, ha añadido en sendas entrevistas en Telecinco y Antena 3 que el partido liderado por Santiago Abascal tiene que ser consciente del "momento histórico" que se vive en Andalucía y "no hacerle un regalo tardío de Reyes a Susana Díaz". "Díaz puede salir elegida presidenta de la Junta de Andalucía si Vox no da su apoyo a este pacto. Eso sería un desastre", ha sentenciado.

Las direcciones andaluzas del PP y Ciudadanos anunciaron este domingo que el acuerdo para formar Gobierno en Andalucía está muy próximo. El pacto puede cerrarse esta semana y ambos partidos son muy optimistas sobre la proximidad del acuerdo, “que avanza a buen ritmo”.

Durante su intervención, García Egea ha vuelto a mostrar la disposición de su partido a "mejorar" la ley contra la violencia de género a través de un debate en el Congreso y no de un debate "en Twitter o en los platós de televisión" como considera que está haciendo Vox. El líder popular ha manifestado que "todas las leyes se pueden mejorar", en respuesta a la exigencia del partido de extrema derecha de modificar la normativa contra la violencia de género para proteger a "todos los seres humanos", incluyendo a los hombres, algo a lo que el PP está dispuesto si se hace de manera "sosegada y rigurosa" y en el foro adecuado. "Esto no va de hombres contra mujeres, ni de mujeres contra hombres, sino de agresores contra víctimas, y toda ley puede debatirse", ha afirmado, tras decir que también hay que perseguir las denuncias falsas, esas que "en ocasiones pudieran no ser adecuadas a los hechos".

Hoy la única esperanza de Susana Díaz de seguir en la Junta se llama Vox y esto no lo van a permitir los andaluces que el pasado 2 de diciembre pidieron el cambio. pic.twitter.com/OV2N3uBMxu — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 7 de enero de 2019

Sobre la reunión que mantendrá este martes con Vox para negociar el apoyo de este partido a la investidura de Moreno, García Egea ha dicho que está en manos de Ciudadanos decidir si quiere asistir, y ha insistido en que su partido va "sin ningún línea roja" más que mejorar la vida de los andaluces.