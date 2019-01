Valls se desmarca de Ciudadanos y propone un pacto con PSOE y PP para aislar a Vox

Para Manuel Valls, “la respuesta al desafío que plantea la extrema derecha es la cooperación” entre socialistas, conservadores y liberales, según plantea en un artículo publicado hoy en este diario. Este gran acuerdo entre las fuerzas constitucionalistas —a imagen y semejanza de los Pactos de La Moncloa firmados en 1977 por el Gobierno, los principales partidos y los agentes sociales— tendría ahora en Andalucía su primera posibilidad de reeditarse. Pero Valls aspira a ampliar ese pacto en todo el Estado.

La idea de los pactos de Estado siempre ha sido del gusto de Ciudadanos —al menos en teoría—, aunque ese partido añade muchos matices para poder llevarlo a la práctica. El secretario general de la formación liderada por Albert Rivera, José Manuel Villegas, no rechaza de entrada la propuesta de Valls pero precisa: “Estamos de acuerdo en que los pactos que deberían vertebrar la política en España en los próximos tiempos deberían ser pactos centrados en los partidos constitucionalistas. Es lo que venimos defendiendo desde Ciudadanos para que ni los más extremistas ni los separatistas o nacionalistas tengan un papel decisivo en España. Coincidimos y lo hemos defendido públicamente siempre, también en Andalucía”.

Villegas, sin embargo, responsabiliza al PP y al PSOE de que esos grandes acuerdos no se puedan llevar a efecto ahora en Andalucía: “Si el PP y el PSOE miran al centro será más fácil; si se radicalizan, como hace Pedro Sánchez, será más difícil”.

El aspirante a la alcaldía de Barcelona que impulsa Ciudadanos propugna una especie de cordón sanitario constitucionalista —como el que hay en varios países europeos— contra los populismos de izquierdas y la ultraderecha. Las tres formaciones constitucionalistas “se tienen que sentar, hablar y pactar”, sostuvo ayer en una conversación con este diario. “Los socialistas tienen que entender que no se puede jugar con esto [Dejar a Vox al margen]. Es un tema de interés general”, recalcó el ex primer ministro francés, que insistió en que, además, la expresidenta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, debería abstenerse en la votación de investidura del popular Juan Manuel Moreno. Valls critica también al PP por negociar abiertamente con Vox y le pide a la formación que lidera Pablo Casado que “aguante el tipo” y rehúya esos 12 votos determinantes para que la derecha gobierne en Andalucía y desbanque al PSOE de esa comunidad tras 36 años en el poder.

Valls se desmarca así, al menos en parte, de la dirección de Ciudadanos. En contra de lo que propone el ex primer ministro socialista francés, Villegas asegura que Cs no cree en los cordones o bloqueos a formaciones como Vox o incluso Podemos: “Nosotros no hablamos de cordones sanitarios ni de boicoteos, sino de pactos entre partidos centrados y constitucionalistas”.

Para Manuel Valls, en cambio, ese bloqueo iría en paraleo con el pacto de Estado entre PSOE, PP y Ciudadanos. Ese acuerdo “es urgente”, afirmó, “teniendo en cuenta que acaba de arrancar un año electoral”, y con la extrema derecha a las puertas de entrar en el Congreso, a juzgar por el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) conocido ayer

¿Ruptura?

En plena precampaña, el candidato a la alcaldía de la capital catalana por Ciudadanos se mostró confiado en que la formación que lo apadrina no cederá a la presión para pactar en Andalucía —ni en otros lugares de España— con el partido de Santiago Abascal. “No tengo duda sobre las convicciones de Ciudadanos”, defendió Valls, para después agregar que cree que en los próximos días habrá movimientos. “Gobernar con Vox sería un problema para todos”, sentenció.

Con todo, Valls se negó a explicar si una decisión de Ciudadanos de pactar con Vox podría implicar un cambio en su relación con Ciudadanos. Y, ante la posibilidad de una eventual repetición de las elecciones en Andalucía, se mostró confiado en que al final habrá un acuerdo en los términos que él plantea. Valls niega que el apoyo ya alcanzado entre PP, Ciudadanos y Vox para conformar la mesa de la Cámara andaluza sea equiparable al de pactar un Gobierno.

La irrupción de Vox “pone en peligro la interpretación del sistema de vida que se dieron los españoles con la Constitución de 1978”, según Valls. El peligro, añade, es que Vox erosione “los derechos civiles, los derechos de la mujer, cuya dignidad y libertad es sometida a vejación y ataque, y el avance hacia la ciudadanía europea y el reparto del poder territorial”.