Vox avisa de que no apoyará a PP y Ciudadanos en Andalucía si respaldan medidas contra la violencia de género

Vox ha avisado este miércoles a Ciudadanos y PP de que no apoyará la formación del nuevo Gobierno de Andalucía si no eliminan, entre otras, el apoyo presupuestario para luchar contra la violencia de género que habían pactado. El partido de extrema derecha ha animado a ambas formaciones a suscribir cualquier acuerdo sobre esa materia con PSOE y Podemos. La formación que lidera Santiago Abascal había reclamado el cierre de Canal Sur, la televión autonómica, para comenzar a negociar con los populares y Ciudadanos tras las elecciones del 2 de diciembre, aunque después quedó en una petición para que se reduzca al máximo el gasto que supone.

Francisco Serrano, el líder de Vox en Andalucía, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que su formación no iba a dar apoyo a las medidas que PP y Ciudadanos habían pactado contra la violencia de género. "Esos pactos que los suscriban con PSOE y Podemos. En política social todos siguen, con sumisión lanar, los mandamientos de la dictadura de género. ¿Dónde el cambio?", ha señalado el líder andaluz. Después de ello, desde la cuenta nacional de esta misma red social de la formación, se ha elevado la exigencia asegurando que Vox no les dará apoyo si no eliminan ese punto, entre otros. "PP y Ciudadanos se han comprometido a implementar 'con dotación presupuestaria suficiente' las medidas dictadas por la ideología de género y las asociaciones feministas podemitas radicales. VOX no les dará su apoyo si no eliminan, entre otros, este punto de su acuerdo", contempla el segundo mensaje.

En el documento firmado por el PP andaluz y Ciudadanos, Medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía, se incluye impulsar un gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía que desarrolle en esa comunidad "los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en la ley de julio de 2018 por la que se modifica la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia degénero, a fin de acabar con esta lacra social".