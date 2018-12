Vox exige negociar el acuerdo programático de PP y Ciudadanos para apoyar la investidura

El secretario general de Vox, Javier Ortega, dirige a los diputados andaluces de la formación en el Parlamento de Andalucía. Alejandro ruesga, EL PAÍS. Vídeo: Atlas

Pasado el escollo de la votación de la Mesa del Parlamento, queda una última fase para que el Gobierno del cambio en Andalucía impulsado por PP y Ciudadanos se materialice, la investidura y la formación del Ejecutivo. En esa nueva senda, que ambas fuerzas llevan muy avanzada, Vox vuelve a ser decisivo y hoy mismo ha vuelto a advertir de que para ganarse su apoyo quiere tener un hueco en la mesa de negociación y tratar el acuerdo programático que los dos partidos cerraron el día de Navidad. Una imposición que no ha sido recibida de igual modo en las filas populares y las de los naranjas. Mientras en el PP no tienen inconveniente en considerar al partido de extrema derecha como una de las formaciones que integran el cambio en Andalucía y está abierto a discutir el pacto, en Ciudadanos no quieren que se toque ni una coma, al menos hasta que no se constituya el Ejecutivo.

“Las negociaciones para formar Gobierno en Andalucía con el PP y Ciudadanos comienzan a partir del día de hoy", ha asegurado el secretario general de Vox, Javier Ortega a la salida del pleno de constitución del Parlamento andaluz. “No nos sentimos responsables ni obligados con otros acuerdos que hayan podido pactar esas dos formaciones políticas; la negociación será clara, transparente y leal, pero también será difícil porque trataremos muchas cuestiones", ha dicho tras advertir de que discutirán con ambas fuerzas “punto por punto”.

El dirigente del partido de extrema derecha no ha querido confirmar si exigirán cambios en el acuerdo programático, que blinda las competencias autonómicas, las leyes de igual aprobadas en Andalucía o la protección de homosexuales y transexuales, puntos con los que Vox es especialmente beligerante. El cabeza de lista de la formación en esta comunidad, Francisco Serrano, ha reconocido que el pacto entre PP y Ciudadanos contiene medidas que no coinciden con el decálogo de Vox, y ha insistido en que en la mesa de negociación ellos “plantearán sus exigencias”, pero que durante la legislatura “en unas cosas apoyaremos al Gobierno y en otras ejerceremos una oposición leal”.

El líder del PP andaluz y candidato a presidencia de la Junta, Juan Manuel Moreno, no tiene inconveniente en estudiar el acuerdo programático con la extrema derecha. “A partir de hoy seguimos dialogando con otras fuerzas políticas y, especialmente, con las que integran el cambio”, ha señalado tras la sesión inaugural de la XI legislatura. “Fruto de ese diálogo se establecen decisiones”, ha insistido. Moreno entiende que el pacto sobre el programa de Gobierno no se ha firmado de manera oficial y no rechaza intercambiar puntos de vista con Vox.

Ciudadanos, sin embargo, es mucho más taxativo. Su secretario general, José Manuel Villegas, presente también en la tribuna de invitados del Parlamento, ha sido muy claro al advertir de que su partido no permitirá que otra fuerza introduzca modificaciones en el acuerdo programático alcanzado con el PP. "Nuestro acuerdo está cerrado con el PP, los términos programáticos, y ahora hay que cerrar la formación de Gobierno, quién va a componer ese Gobierno", pero "ni en la composición del Gobierno ni en el programa de gobierno, esas 90 medidas" pactadas, "vamos a aceptar que haya cambios al pacto que tenemos con el PP", ha indicado. Su líder en Andalucía, Juan Marín, ha sido más flexible, condicionando cualquier alteración, eso sí, a que el ejecutivo eche a andar. “A lo largo de la legislatura se pueden incluir otras medidas”, ha dicho tras constituirse el Parlamento.

En su estrategia de marcar públicamente las negociaciones para el cambio en Andalucía, Vox busca implicar a Ciudadanos, pero la formación insiste en que ellos solo tienen un interlocutor, el PP. No obstante, al partido de extrema derecha le sirve, de momento, la escenificación, como la que ayer logró a última hora de la noche, con la fotografía del secretario general de los populares, Teodoro García Egea, y Ortega, firmando un documento en la sede del Parlamento andaluz. La imagen venía precedida de una tarde en la que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, amagó a través de Twitter, con no respaldar el acuerdo sobre la Mesa si populares y Ciudadanos no le reclamaban formalmente el apoyo, un apoyo que, no obstante, García Egea y Ortega habían dejado zanjado horas antes durante un discreto encuentro en Sevilla.