Vox confirma que apoya el acuerdo sobre la Mesa entre PP y Ciudadanos

Vox ha comunicado oficialmente a última hora de esta noche que respalda el acuerdo sobre la Mesa del Parlamento al que han llegado esta tarde PP y Ciudadanos y en el que el partido de extrema derecha tiene asegurada su presencia con voz y voto. Lo ha anunciado su líder nacional, Santiago Abascal, a través de su cuenta de Twitter: "Ahora sí: Después de que Ciudadanos y PP hayan pedido oficialmente el apoyo de nuestro partido, dando voz y voto en la Mesa para VOX, podemos hablar de acuerdo. 1) La presidencia del Parlamento será para Ciudadanos y la mayoría de la mesa será para PP-Cs-VOX, como votaron los andaluces".

Los votos de de la extrema derecha son necesarios para que el acuerdo entre populares y Ciudadanos pueda ejecutarse y no pierde ocasión para recordárselo a sus integrantes. Este miércoles, poco después de que los secretarios generales del PP y Vox, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, se reunieran en Sevilla, Abascal, advertía en otro tuit de que su formación no iba “a votar un gobierno que no se siente a escuchar y atender a los representantes y las propuestas de 400.000 andaluces”, dejando en el aire el apoyo a la investidura de Juan Manuel Moreno, el dirigente regional del PP andaluz. En su último mensaje del día en esta red social, el líder nacional de la formación sigue advirtiendo de que el respaldo se circunscribe "por el momento" a la Mesa.

El apoyo de Vox a la composición de la Mesa que este jueves se vota en el Parlamento andaluz era el objeto de la reunión entre García Egea y Ortega, que duró una hora y media y se desarrolló con absoluta discreción en un hotel de Sevilla. Allí, según fuentes del PP, ambos dirigentes abordaron el procedimiento de votación del órgano de control parlamentario.

Exhortaciones como las de Abascal no parecen preocupar entre los populares, que no ocultan que dialogan de manera fluida con ellos. Fuentes del PP indican que desde Vox no se trasladó ayer ninguna objeción o condición a cambio de su apoyo para la presidencia de la Mesa o la investidura. Ni a Moreno, ni a otros altos cargos nacionales del PP les consta que el partido de extrema derecha les haya transmitido su malestar por el acuerdo programático alcanzado con Ciudadanos, en el que se blindan las competencias autonómicas, las leyes en materia de igualdad aprobadas en Andalucía o la protección activa a homosexuales y transexuales, aspectos en los que la formación de extrema derecha es especialmente beligerante.

“Al final van a ser nuestros socios, no en el Gobierno, pero sí en la legislatura y es lógico que conozcamos lo que piensan”, aseguran fuentes populares. El propio Moreno, reconoció ayer que “van a mantener reuniones con Vox y que el intercambio de opiniones será fluido”. “Si tienen exigencias tendremos que conocerlas”, sostuvo respecto del encuentro entre su secretario general y Ortega, quien a última hora de la noche se trasladó al Parlamento para transmitir a sus 12 diputados las instrucciones ante las votaciones de hoy para la conformación de la Mesa.

No solo el PP mantiene contactos con la extrema derecha. El líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, se reunió anoche con el número uno de Vox en Andalucía, el juez en excedencia Francisco Serrano, en una sala del Parlamento. Marín reconoció ayer que el día de Navidad había llamado por teléfono a Serrano. Ortega estará hoy en el Parlamento andaluz “arropando a sus diputados”, en la sesión de constitución de la Cámara. El secretario general del PP también acudirá al pleno.