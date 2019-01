Ciudadanos mantiene su rechazo a negociar con Vox en Andalucía

Ante la amenaza de Vox de bloquear el pacto en Andalucía si PP y Ciudadanos no se sientan a negociar con él, el secretario general de este último partido, José Manuel Villegas, ha vuelto a rechazar este viernes que se vaya a abrir una mesa de negociación con Vox. El número dos de Ciudadanos ha ceñido el pacto de Gobierno al acuerdo programático alcanzado ya con los populares. "Ya nos hemos puesto de acuerdo en lo más importante", sostiene, al tiempo que ha pedido a Vox que no haga "lucha política" de un tema como la violencia de género, que ha definido una "lacra contra las mujeres". El partido de extrema derecha reclama eliminar las medidas para dar su apoyo en Andalucía.

En una entrevista a primera hora de la mañana en RNE, Villegas ha asegurado que los votos de Ciudadanos solo están comprometidos con las 90 medidas del acuerdo de Gobierno negociado con el PP. De esta forma, ha mantenido la negativa de su partido a que el pacto se abra para incluir las exigencias de Vox.

"No vamos a negociar ninguna otra medida con ningún otro partido. Lo serio es cerrar el acuerdo de Gobierno, proponérselo a los demás partidos, a los andaluces, sin abrir otras negociaciones paralelas, y que los demás partidos decidan si hay legislatura o no", ha subrayado, para añadir que "no va a haber más mesas de negociación" que la de su formación con el PP.

El dirigente naranja ha puesto el acento en la importancia de que la legislatura eche andar y ha recordado que tras la investidura cada partido podrá llevar sus propuestas al Parlamento andaluz, donde entiende que habrá "geometrías variables". "Pero la espina dorsal tiene que ser las 90 medidas acordadas entre PP y Ciudadanos", ha reiterado.

Villegas ha acusado a la formación de Santiago Abascal de hacer "ruido" para buscar el "foco mediático". "Hay partidos que hacen del enfrentamiento una forma de actuación política. Nosotros intentamos aunar a españoles, y ellos quieren dividir entre rojos y azules, usan insulto y buscan el enfrentamiento", ha criticado.