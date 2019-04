Elecciones generales: el sexto día de campaña electoral en directo

EL PAÍS

Dice Pedro Sánchez que no va a haber independencia. Y advierte de que, si tiene que aplicar el artículo 155, lo hará. "No quiero hacerlo, pero deben saberlo que", en caso necesario, "actuaré con toda contundencia, aunque buscando el consenso". "Los límites de la acción del Gobierno son los que he marcado en estos 10 meses: dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada". Sánchez no responde si, en caso de no obtener la mayoría suficiente tras las elecciones, será el líder de la oposición.