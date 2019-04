Rivera en Errenteria: “Estamos aquí para darle batalla al cáncer de España, el nacionalismo”

Ha tenido que levantar la voz para que se le oiga. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera ha llegado una olla a presión en la que se había convertido la plaza de los Fueros de Errenteria, sitiada por varios centenares de personas que no han dejado de gritar y de insultar durante todas las intervenciones, pero especialmente en la suya. En el centro de una plaza que había sido decorada con enormes lazos amarillos en todas las fachadas y resguardado por un considerable dispositivo de la Ertzaintza y de seguridad privada ha asegurado que su objetivo principal es "darle la batalla al nacionalismo porque es el auténtico cáncer de España y de Europa".

Rivera no ha tenido ni un segundo de tregua durante su discurso. Los gritos arreciaban cuando se refería a ETA, a las víctimas de ETA o a los asesinos de ETA en un pueblo que ha sufrido el terrorismo como pocos con 19 asesinatos y 27 ataques a la Casa del Pueblo del PSE. "Euskadi no es vuestro, sino de todos los españoles, como Cataluña tampoco es de Puigdemont y Torra. Allí en Cataluña nos echaron lejía, que pena que vosotros no fuisteis valientes en su día para echar lejía contra los asesinos de ETA", ha espetado a quienes desde la calle y de los balcones le insultaban.

ETA y las consecuencias de sus asesinatos han sido la línea argumental de su discurso, salvo una referencia a que en estas elecciones hay que elegir entre "Pedro Sánchez y los independentistas, o los constitucionalistas". Tampoco se ha centrado en los recortes del autonomismo o la eliminación del Concierto Económico. El objetivo de su presencia y de la del filósofo Fernando Savater, y la candidata al Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua que le han precedido "es devolver la libertad a pueblos con Errenteria".

En ese contexto ha anunciado que si llega a presidente va a acometer una serie de modificaciones legislativas para impedir los homenajes a etarras cuando salen de la cárcel y para lograr que y todos los amenazados por ETA que tuvieron que abandonar el País Vasco en los años de plomo, puedan recuperar la ciudadanía y por tanto ejercer su derecho a voto en Euskadi. En el contexto de su lucha contra el nacionalismo, en el que apenas si ha tenido alguna referencia específica para el PNV, ha dicho que propondrá elevar al 3% el porcentaje de votos necesarios para entrar al Congreso de los Diputados. "Todavía hay 379 asesinatos por resolver, me comprometo a poner los medios necesarios para que todas las víctimas conozcan la verdad y se cierre esa herida", ha dicho.

La candidata al Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua les ha abroncado desde la tribuna y les ha hecho callar por unos segundos. "No sois antifascistas, sois matones abertzales", ha dicho a quienes golpeaban cacerolas, campanas y gritaban. "El día que condenéis a ETA y la violencia podremos hacer una Euskadi con futuro. Vergüenza os tendría que dar, No habéis condenado todavía los asesinatos y no nos dejáis hablar aquí. También, como Rivera, les ha llamado cobardes por homenajear al terrorista que intentó asesinar al funcionario de prisiones de la UGT y vecino de Errenteria, José Baeza, y no tener arrestos para haber gritado contra los asesinatos.

Al finalizar el acto y cuando los asistentes abandonaban la plaza, escoltados por la Ertzaintza se han producido varias cargas policiales puntuales para evitar que unos y otros entraran en contacto, pero sin heridos ni detenidos.