Dimite un alto cargo de la Junta de Andalucía por sus sociedades pantalla en Panamá

El delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Guijarro (Ciudadanos), ha dimitido este viernes por la mañana tras conocerse que disponía de sociedades pantalla en Panamá. Lo ha hecho a través de una carta en la que subraya que su decisión es “irrevocable”. Su cargo depende de las consejerías de Empleo y Economía, ambas vinculadas a Ciudadanos, que gobierna en la región andaluza en coalición con el Partido Popular, gracias al apoyo de la formación de ultraderecha Vox.

Apenas 45 días después de ser nombrado en el cargo, Guijarro ha asegurado que se marcha para no perjudicar "al nuevo Gobierno del cambio en Andalucía", así como a su familia o a su partido, Ciudadanos. En su carta defiende su inocencia. "No cometí ninguna ilegalidad en ningún momento y siempre cumplí con mis obligaciones de todo tipo sin vulnerar la ley", explica en el documento quien es también empresario y economista. Su puesto también incluye las áreas de Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en la provincia malagueña.

Es el tercer caso de dimisión de un alto cargo del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, cuyo presidente, Juan Manuel Moreno, tomó posesión el pasado 18 de enero. Menos de un mes después, el consejero de Hacienda, Alberto García Varela (PP), dejó su cargo por motivos de salud. Más tarde, a las 48 horas, fue el propio Ejecutivo andaluz el que forzó la dimisión de Elisa Fernández (Ciudadanos), delegada de Justicia y Turismo en Granada por su vinculación con una multa millonaria a la administración andaluza.

Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos en la comunidad, ha asegurado este viernes que su Gobierno “no sabía” de la existencia de las sociedades que el ya ex delegado de Empleo en Málaga tenía en Panamá y se desvinculó directamente de la polémica asegurando que era una responsabilidad de las Consejerías de Empleo y Economía, de las que depende el cargo de Guijarro. Además, ha asegurado que a primera hora de la mañana ha podido hablar con él. “Él me ha transmitido que no existe ningún tipo de ilegalidad, que es un hombre que ha tenido negocios y que toda la información está a nuestra disposición”, ha afirmado Marín. “No se puede actuar de forma más honesta”, ha añadido. Antes de conocer la dimisión había expresado que no le iba a “temblar el pulso” para cesar a Guijarro en caso de que hubiera desarrollado alguna actividad ilícita.

Por su parte, la secretaria general del Partido Popular en Andalucía, Loles López, ha dicho hoy que no tenía "ni idea" del asunto y que "quien se tiene que pronunciar es Ciudadanos". Es la misma línea que han mantenido diversas fuentes populares de la Junta de Andalucía consultadas por este periódico, que han declinado valorar el asunto, argumentando que es una cuestión que atañe a la formación naranja, pese a ser sus socios en el Gobierno de la Junta.

Según ha publicado este viernes El Confidencial, Rafael Guijarro registró dos sociedades pantalla en Panamá en 2011, denominadas Bakchia Corporation e Ixcumante. Ambas se fusionaron más tarde, en 2015, después de que la primera comprase las acciones de la segunda por algo más de medio millón de euros. Siguen activas en la actualidad, funcionando con testaferros como directores y administradores. Las acciones de las compañías son al portador, lo que según este medio de comunicación tiene como fin ocultar la identidad de los beneficiarios de los beneficios de las sociedades pantalla.

La oposición no ha tardado en criticar el caso. La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado que la situación es "vergonzante" y que espera que "se tomen medidas". Y el líder socialista en la provincia de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha pedido al Gobierno andaluz que dé explicaciones sobre lo sucedido "y adopte medidas contundentes". "Creemos que no se están dando las explicaciones oportunas sobre la existencia de estas sociedades en un paraíso fiscal", ha añadido. Por su parte, el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, también pidió la dimisión horas antes de que Guijarro la presentara.