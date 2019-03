Enric Millo borra su polémico ‘tuit’ sobre Jordi Cuixart que le afeó Gerard Piqué

Jordi Cuixart, en un vídeo difundido por Òmnium Cultural de los sucesos del 20 de septiembre de 2017 en Barcelona.

El exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha borrado un polémico mensaje publicado ayer jueves en su cuenta de Twitter en el que aparecía un vídeo de dos segundos del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, durante la concentración junto a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Aquel día, miles de personas protestaron por un registro judicial que ocurría dentro del edificio, una jornada marcada por el destrozo de tres coches de la Guardia Civil y que las acusaciones del juicio del procés utilizan como argumento para justificar que hubo violencia y pedir cárcel por rebelión para Cuixart, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y el resto de líderes independentistas. "Se irán de aquí cuando nosotros lo digamos", decía Cuixart en el breve corte de dos segundos de las imágenes, y Millo, que declaró esta semana en el juicio, acompañaba la pieza con el siguiente texto: "Para su conocimiento, yo no digo mentiras".

Desde la cuenta de Twitter de Òmnium Cultural, la asociación respondió a Millo publicando el vídeo completo, donde se ve que Cuixart quiso facilitar la salida de la comitiva judicial que estaba en la sede de Economía, pidiendo a los manifestantes que hicieran un pasillo para permitir el paso de la secretaria judicial, Montserrat del Toro, y del resto de personas que le acompañaban. Una vez que fuera segura la salida, decía Cuixart, podrían irse. "Cuando nosotros lo digamos", era la frase extractada por Millo, que al ver el vídeo completo tiene un significado totalmente opuesto al sugerido por el exdelegado del Gobierno. "Seguro que el señor Millo hará un retuit teniendo en cuenta que afirma que quiere explicar la verdad", dijeron desde Òmnium, un mensaje del que se hizo eco el central del Barça, Gerard Piqué, que afirmó también en Twitter: "Para nuestro conocimiento, Enric Millo, tú sí que mientes y manipulas los vídeos".

"¡No difames mi nombre hombre! Gerard Piqué, yo no te he insultado nunca, respeto tu manera de pensar. Tú demuestras ahora intransigencia con quien piensa diferente a ti, y voluntad de generar odio en mi contra. ¡Decir la verdad es el mejor camino para defender la libertad!", respondió Millo a Piqué, un mensaje que al contrario del original de la polémica, el exdelegado del Gobierno no ha borrado. El jugador barcelonista, en un nuevo mensaje en Twitter hoy por la mañana, ha vuelto a afear a Millo: "Tu respuesta ha sido eliminar el vídeo manipulado. La verdad no se borra".

Millo también cargó ayer jueves contra TV3, a quien acusó de falta de neutralidad, y calificó de "ataque" el mensaje del defensa culé: "Puestos a informar del ataque de Gerard Piqué contra mí, que no hace otra cosa que generar odio contra mi persona, considero que [el canal] 3/24 también podría incluir mi respuesta. ¿Sería demasiado pedir? ¿Demasiado objetivo o neutral para TV3?". Este mensaje sigue publicado en la cuenta de Millo, igual que otro de agradecimiento al candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona, el ex primer ministro Manuel Valls, quien había alabado su "rectitud y valentía" tras la publicación del vídeo de dos segundos de Cuixart.