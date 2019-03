El jefe de Información de los Mossos alertó a Puigdemont de una “escalada de violencia” el 1-O

Manel Castellví es un veterano comisario de los Mossos, pero este jueves se mostró tan tenso y nervioso como un cadete recién salido de la academia. Con una defensa tibia de la labor de la policía catalana ante el 1-O, que a ratos más parecía una confesión soterrada, a Castellví todo se le hizo cuesta arriba. Le costó incluso exponer con claridad las conclusiones de un estudio de la unidad que él mismo dirigía, la de Información, que alertaba al Govern del riesgo de una “escalada de violencia” durante la jornada del referéndum.

El 28 de septiembre de 2017, Castellví participó, junto a la cúpula de los Mossos, en una tensa reunión con los máximos responsables de la Generalitat: el president Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el consejero de Interior Joaquim Forn. El comisario, ahora retirado de la primera línea, expuso allí su “grave preocupación” por la seguridad en la jornada del referéndum del 1 de octubre. Porque, pese a “los llamamientos al comportamiento pacífico”, la “actitud pasiva” de ciertos grupos podría transformarse en “activa” ante la actuación de las fuerzas de seguridad. A preguntas del fiscal, detalló que la inquietud de los Mossos era que el “independentismo revolucionario” se infiltrase “en las concentraciones de los colegios” electorales.

Los mandos trasladaron a Puigdemont que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligaba a impedir la consulta. El Govern tomó nota, pero no consideró que ni el mandato judicial ni los riesgos para la seguridad justificasen la cancelación del referéndum. Y así se lo expusieron a Castellví. “Puigdemont dijo que comprendía la situación y que se ponía en nuestro lugar. Pero que había un mandato del pueblo”. En el caso de Junqueras, el comisario dijo que no intervino demasiado, pero que también le trasladó la “sensación” de que el Govern “tiraría adelante” la consulta ilegal.

El comisario, en todo caso, salió de la reunión “convencido” de que el referéndum se iba a celebrar y “frustrado” por ello. “Unos iban a acceder al colegio y los otros se opondrían a la acción de la policía. Y eso es un conflicto”, expuso en su declaración como testigo. “Si la escalada de violencia aumenta, todos corren más riesgo”, añadió. El comisario puntualizó, sin embargo, que la posición de los Mossos también fue tajante: “Dejamos claro que acataríamos el auto” de la juez que ordenaba impedir el referéndum.

En la defensa de la actuación policial, sin embargo, es donde Castellví naufragó. Primero porque intentó desmarcarse de la organización del dispositivo. Y segundo, porque no fue capaz de rebatir con solvencia los argumentos del fiscal Javier Zaragoza; de hecho, aceptó sin poder oponer demasiada resistencia algunas de sus conclusiones.

Dispositivo “insuficiente”

El comisario admitió que los Mossos no interrogaron a Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) tras los sucesos del 20 de septiembre en la Conselleria de Economía y que abrieron diligencias solo por “daños” y “el robo de unas mochilas”. Y que en eso quedó toda la investigación. En los días previos al 1-O, argumentó, levantaron “4.469 actas y minutas” en colegios electorales. Pero no cerraron ninguno porque no detectaron que se estuvieran preparando actividades de preparación del referéndum. “El dispositivo de los tres cuerpos”, admitió al final, “fue insuficiente”. Su declaración quedó inacabada y se reanudará en la sesión del lunes.