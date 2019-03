Rosa María Mateo dimitirá como administradora única de RTVE cuando haya nuevo Gobierno

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha anunciado este jueves en el Congreso que presentará su "dimisión inmediata" en el momento en el que haya un nuevo Ejecutivo tras las elecciones del 28 de abril. "En el momento en que haya un nuevo Gobierno, presentaré mi dimisión inmediata. No voy a desear seguir aquí a costa de lo que sea", ha sostenido Mateo durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Control de RTVE. Allí, la periodista ha recordado que aceptó este cargo provisional para un periodo corto de tiempo, de dos o tres meses, y ha insistido en que está en manos de los parlamentarios que el ente público sea percibido como un servicio público "útil".

Mateo ha añadido que dependerá del nuevo Ejecutivo "aceptar o no" su dimisión. "Es un trabajo al que me he enfrentado con toda mi buena intención, con todos mis conocimientos y con todos mis deseos de hacerlo lo mejor posible", ha indicado. Sin embargo, el PP no quiere que la marcha de la administradora única provisional de RTVE se retrase hasta después de las elecciones porque, según el portavoz popular en esta comisión, Ramón Moreno, bajo su mandato "no está garantizada la neutralidad, objetividad e independencia" en la campaña electoral de los próximos comicios. "Sería bueno que diera un paso atrás y quitarse de en medio", le ha reclamado el diputado, para enumerar lo que considera un "penoso" paso de Mateo por la dirección de la corporación pública.

El PP ha hablado de "manipulación, "baja calidad informativa", "purga de trabajadores" o "ausencia de proyecto viable" y ha puesto como ejemplo del mandato de Mateo la "atención exagerada y sin precedentes" a la presentación del libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Moreno ha denunciado lo que considera una "subordinación y pleitesía descarada" hacia el PSOE y un uso "partidista" de un servicio público. Así, se ha mostrado "preocupado" por la situación de perjuicio que, en su opinión, vive el PP en la corporación y ha advertido que su formación se "mantendrá vigilante" en las próximas semanas, a pesar de que, con la disolución de las cámaras, Mateo no deberá pasar por un tiempo por el control parlamentario.

La administradora única ha respondido que el PP quiere que "dé un paso atrás" en la dirección de RTVE para que, en su lugar, "esté alguien" de los populares, "como estaba hasta ahora". Además, ha rechazado que la información sobre el libro de Sánchez fuera partidista. Para Mateo, se trata del primer presidente en el cargo que publica un libro estando en ejercicio y, por lo tanto, su presentación es de interés informativo. También ha indicado que el texto ha "generado polémica desde el principio", por lo que ha defendido la información que se ha llevado a cabo sobre el mismo. "No es la primera vez que el Canal 24 horas retransmite actos de un jefe del Ejecutivo", ha explicado Mateo, antes de apuntar que en agosto de 2017 se emitió un acto del expresidente Mariano Rajoy en Chantada (Lugo) por el 40º aniversario de un grupo empresarial turístico.

Además, ante las críticas de Moreno hacia una posible imparcialidad en campaña electoral, la responsable de RTVE ha recordado al PP que existe una Junta Electoral que les obliga a informar con neutralidad. En este sentido, ha preguntado al PP si duda del trabajo de este organismo y les ha recordado que, si como dicen, RTVE no es neutral, "no habrían ganado las elecciones en Andalucía".