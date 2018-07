Segunda oportunidad para Rosa María Mateo

El Congreso realiza a partir de las once y media la segunda votación para elegir a la candidata a administradora única provisional de la Corporación RTVE, Rosa María Mateo, que en esta segunda vuelta necesita el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos) y de la mitad de los grupos. En la primera vuelta no logró el apoyo requerido de los dos tercios de los diputados(234 votos). Tampoco el PP obtuvo el respaldo de la Diputación Permanente para hacer comparecer a la candidata y que demostrara su idoneidad, algo que no contemplaba la normativa al ser una propuesta del Gobierno y habría retrasado el nombramiento.

Con la elección, que han garantizado los grupos que apoyaron la moción de censura, el Gobierno cerraría un episodio de adversidades parlamentarias que se inició el pasado 22 de junio con un decreto ley para forzar el relevo de la cúpula de RTVE, cuyo mandado había expirado. Con el de este viernes, habrán sido necesarios ocho plenos extraordinarios para culminar una operación que ha tenido un alto coste para el Gobierno y ha erosionado, asimismo, la corporación RTVE.

En ese proceso, los partidos que apoyaron la moción de censura arruinaron la elección del consejo de administración provisional en la última votación al producirse dos errores en las papeletas de voto y varias ausencias. Ante la cadena de desatinos, no son pocas las voces en el PSOE que consideran que el Gobierno tenía que haber optado desde el principio por designar un administrador único.

Una vez ratificada por la Cámara, Mateo pasaría a gestionar RTVE hasta que se resuelva el concurso público que ya está en marcha y se elija al nuevo consejo de administración de RTVE. Según el calendario marcado para este proceso, se espera que la nueva cúpula de la corporación se haya elegido entre los meses de septiembre y octubre.

Antes de la sesión plenaria de este viernes se ha reunido la Comisión Mixta de control de RTVE en el Congreso para formalizar la designación de los expertos que deberán evaluar las candidaturas que se presenten al concurso público para renovar el consejo de administración de RTVE

Los expertos han sido propuestos por los grupos parlamentarios, según su representatividad en dicha comisión. Cada uno de los ocho grupos tiene derecho a designar a un experto y, además, por cada cuatro miembros de la comisión pueden nombrar a otros. El PP es el grupo que más personas ha propuesto: cinco de los 17 que componen este grupo de expertos.

Los designados son Andrés Martín Velasco, Manuel Diego Carcedo, Enrique Bustamante Rodríguez, Isabel Fernández Alonso, Enric Marín Otto, Estefanía Jiménez Iglesias, Antonio Folguera Amorós, José María Noguerol Fernández, Isabel Tajahuerce Ángel, Josep Lluis Micó Sanz, Carmen Caffarel Serra, Francisco Sierra Caballero, Sandra Fernández Hernández, Mauricio Fernández Martín, María José Bernal Moreno, Jesús María Mellado Morales y Juan Roldán Corres.

La lista ha sido aprobada, por asentimiento, en la Comisión Mixta este viernes. Los especialistas tienen como misión emitir un informe de idoneidad de las solicitudes presentadas para formar parte del consejo de administración de RTVE. El plazo para presentar las candidaturas concluye el próximo lunes.

Desde la publicación de la lista de aspirantes admitidos, el comité de expertos tendrá 10 días naturales para dar a conocer los nombres de los admitidos y la puntuación obtenida por cada uno de ellos. Este plazo podrá ser prorrogado si el comité lo justifica debidamente.

Tras el informe de evaluación, los seleccionados comparecerán ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, que elige a seis consejeros, o del Senado, que nombra a cuatro. Posteriormente será el Pleno de las Cámaras el que votará a los candidatos. El Congreso elegirá entre los 10 vocales al que será designado presidente de RTVE.