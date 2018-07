El PP quiere que Rosa María Mateo explique en el Congreso su plan para RTVE

Al PP no le ha gustado la designación "a dedo" de Rosa María Mateo para administrar RTVE. El procedimiento "bananero" del Gobierno a la hora de proponer a la periodista al frente de la corporación ha sido cuestionado por el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando. Su grupo además, ha registrado en el Congreso una petición de comparecencia de Mateo ante la Comisión de Nombramientos de la Cámara baja para que explique su plan de gestión para RTVE.

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes proponer a la periodista Rosa María Mateo como administradora provisional de RTVE. La ministra portavoz, Isabel Celaá ha elogiado la trayectoria profesional de Mateo. Desde su incorporación en 1966, la periodista estuvo vinculada al ente público hasta 1993, cuando se incorporó a Antena 3. Mateo "es, sin duda, una figura de reconocidísimo prestigio y, además, es un referente en el mundo periodístico, dentro y fuera de TVE", ha dicho Celaá.

Para saber cuáles son sus planes como administradora única, el PP reclama su comparecencia parlamentaria. "Al igual que otros directores generales y otras personas que han llevado adelante la dirección de RTVE, la administradora debe comparecer en el Congreso para dar explicaciones", ha dicho Hernando

Sin embargo, la norma que rige el nombramiento del administrador único para RTVE no exige que la persona propuesta tenga que comparecer en el Congreso. Sí tiene que ser votada en la Cámara baja, donde debe recabar dos tercios de los apoyos en primera votación y mayoría absoluta en la segunda.

Preguntado si el PP podría cambiar su voto con respecto a la periodista, si le convence con sus explicaciones, el diputado se ha limitado a decir que "podría ser", en el caso de que consideraran que se trata de una persona "preparada para afrontar este asunto". Aún así, ha precisado, que, aunque "a priori no están en contra" de Rosa María Mateo, si lo están "de su sistema de elección". Para el PP, la candidata "tiene el problema del estigma de haber sido investida por el dedazo de Sánchez".

El dirigente popular ha solicitado aclaraciones para saber si existe, como el PP sospecha, un pacto entre PSOE y Podemos para convertir la corporación estatal en "teletuerka", en referencia al programa televisivo online La Tuerka, que conduce el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Pero el Gobierno ha insistido en que su objetivo no es otro que avanzar en el desbloqueo de RTVE y devolver la independencia y el pluralismo a la corporación. La ministra portavoz ha confiado en que la propuesta será revalidada por el Congreso. El Ejecutivo "no contempla una falta de aval para Rosa María Mateo" y espera que no se repitan errores al depositar la papeleta, como ha ocurrido esta semana en el Congreso. Al no obtener la mayoría absoluta (176 votos) ha decaído el consejo de administración de RTVE pactado por PSOE, Podemos y PNV. Tampoco pudo ser elegido presidente de la corporación el periodista Tomás Fernando Flores, actual director de Radio 3