¿El error en la votación de RTVE fue involuntario o deliberado?

La presidenta del Congreso, Ana Pastor y el resto de miembros de la Mesa realizan un recuento de votos tras detectarse dos errores no intencionados en el escrutinio. J.P.GANDUL (EFE) / VÍDEO: ATLAS

El rechazo, por un solo voto, a la lista de consejeros de RTVE votada el lunes en el Congreso desató un clima de perplejidad, sorpresa y confusión en el hemiciclo, tanto en las filas de los grupos que apoyan al Gobierno como en los de la oposición. Muchos se preguntaron si el error cometido por dos diputados al depositar a papeleta en la urna fue involuntario o intencionado. La portavoz de Podemos en la Comisión Mixta de RTVE, Noelia Vera, dijo tras el escrutinio que no dejaba de ser sospechoso un fallo "caído del cielo" y puso en duda que la equivocación fuera fruto de la casualidad.

"Sospechamos", dijo Vera, "que quizá alguien no quiere o no tiene demasiado interés en que la dirección transitoria de RTVE se ponga a trabajar ya de forma definitiva. Las casualidades en el Congreso, por desgracia, no suelen existir".

También el portavoz del PP en la Comisión Mixta, Ramón Moreno, ha admitido que tiene "serias dudas" de que el resultado no fuera intencionado. El diputado popular ha tildado de "bochornoso" el "espectáculo" y el "ridículo" que se produjo ayer en el Pleno del Congreso.

La lista de candidatos al consejo de administración que se votaba en Congreso venía rebotada del Senado, donde no alcanzó la mayoría necesaria para salir adelante. Era la segunda vez que la Cámara baja votaba la elección de Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluís Micó y Juan Tortosa. Necesitaban mayoría absoluta (176 votos) y la votación era muy ajustada, sobre todo tras la ausencia de los diputados del PDeCAT Jordi Xuclà, que perdió el avión hacia Madrid, y de la representante de ERC Ana Surra, que se encontraba en América Latina en una conferencia.

Su ausencia, en principio, no debería haber afectado a la votación ya que a la candidatura pactada por PSOE, Podemos y PNV le sobraba, en teoría, un voto. Los dos errores, sin embargo, impidieron que los cuatro candidatos alcanzaran la mayoría absoluta necesaria y se quedara con 175 apoyos, a uno de lo que exige la ley. Otros diputados ausentes del hemiciclo, como los dirigentes de Podemos Irene Montero y Pablo Iglesias hicieron uso del voto telemático.

Frente a las sospechas de Noelia Vera, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, quiso disipar cualquier teoría de la conspiración y lamentó lo que calificó de "error humano".

El fallo se debió a que tras la votación de la lista de consejeros de RTVE, el Congreso debía elegir al presidente de la corporación en un nuevo turno. Dos diputados introdujeron en la urna en la que se elegía a los consejeros una papeleta con el nombre de propuesto para presidente, Tomás Fernando Flores. Esos dos votos fueron considerados nulos.

El clamoroso fallo ha sido lamentado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso, donde ha pedido a los diputados que apoyen el nombramiento de un administrador único para RTVE mientras se elige por concurso un nuevo consejo de administración para la radio y la televisión pública.

La persona propuesta como administrador único, una figura prevista en el real decreto para el caso de que no se designe un consejo de administración en el plazo de tiempo establecido, tiene también que ser votado en el Congreso. Sánchez ha reclamado el respaldo para "salir del bloqueo y facilitar la transición hasta que se sustancie el proceso de elección de los nuevos consejeros".

Para el jefe del Ejecutivo, la decisión del Gobierno de aprobar aquel real decreto ha obligado a quienes no creyeron en la renovación del consejo de RTVE a acelerar los tiempos. Ha afirmado que siendo grave la manipulación informativa y los años sin renovación de los consejeros, lo que más preocupa al Gobierno es la viabilidad presente y futura de la corporación estatal como servicio público y su sostenibilidad financiera y laboral.

Si se cumplen los plazos del concurso público, dentro de tres meses podría estar operativa la nueva cúpula directiva de RTVE. Mientras tanto, esta tarea recaerá en un administrador encargado de gestionar el día a día de la compañía hasta otoño.

El nuevo consejo de RTVE estaba dominado por Podemos, que había propuesto a cinco de los 10 vocales de ese organismo, mientras que el PSOE había incorporado cuatro nombres y el PNV, uno. PP presentó sus propias listas, que no superaron el corte en Congreso y tampoco en el Senado. Ciudadanos, disconforme con el procedimiento, se ausentó.

El fracaso de esta votación ha evidenciado la fragilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez y las dificultades de sacar adelante en el Parlamento proyectos legislativos con apenas 84 diputados.