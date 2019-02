Moreno reivindica la alternancia política en el Día de Andalucía

En su primer 28 de febrero como presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno ha hecho una defensa de la autonomía y de los avances logrados gracias al autogobierno y ha defendido la alternancia política que le ha llevado al poder, tras 37 años de gobiernos socialistas. Una alternancia que también ha defendido la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, de Ciudadanos, que también se estrenaba ofreciendo un discurso institucional por el Día de Andalucía. Ambos han coincidido en pedir que no se patrimonialice la defensa de la autonomía o la lucha de los derechos de la mujer, ambos amenazados por Vox y de cuya defensa han hecho bandera las fuerzas de izquierda, en un intento por marcas distancias y reivindicar un discurso político propio.

“Nadie debe ni puede patrimonializar el Día de Andalucía. Nuestra bandera es la bandera de todos; siempre lo ha sido. Y el hecho de que yo esté hoy aquí como presidente es la muestra de que esta tierra no quiere que nadie se arrogue lo que es de todos”, ha dicho Moreno durante el acto de entrega de medallas con motivo del día de la comunidad. El presidente de la Junta ha hecho una defensa de los valores del 28 de febrero —el día que en 1980 se votó el referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía—, en clave nacional.

“La división es una amenaza que nos puede debilitar”, ha dicho Moreno. “El legado fundamental del 28-F es, precisamente, esa reivindicación de la igualdad y la cohesión. Los andaluces brindamos una concepción solidaria de nuestro país. Abrimos la puerta a que no hubiera diferencias entre españoles. Por eso, tenemos que defender ahora esa voz que alzamos entonces para no retroceder en acuerdos y consensos básicos que nos han permitido crecer y progresar”, ha señalado en clara referencia al desafío secesionista catalán, que ya fue uno de sus ejes principales en su discurso de toma de posesión.

Aprovechando la presencia entre los galardonados de la actriz Inma Cuesta, firme defensora de los derechos de la mujer, Moreno ha reivindicado la lucha por la igualdad en un intento por desmarcarse de las políticas machistas que Vox está tratando de desarrollar en el Parlamento andaluz. “El esfuerzo de cada uno de nosotros debe estar, no solo en no ceder en nada de lo ya logrado, sino en seguir avanzando para conseguir la igualdad completa, real y efectiva entre hombres y mujeres. Y acabar definitivamente con la lacra de la violencia machista en Andalucía”. Entre los 13 distinguidos solo había dos mujeres, Cuesta y la cantante Pastora Soler.

Horas antes, en el acto institucional en la Cámara andaluza, su presidenta Marta Bosquet también pedía unidad contra la violencia machista y advertía de que el feminismo no debe ser exclusivo "de una ideología o de una opción política". "Los hombres no son el enemigo. El objetivo no es una lucha de géneros, es la igualdad", ha dicho la representante de Ciudadanos.

El discurso de Bosquet ha sido duramente criticado desde el PSOE. Su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, ha recordado a la presidenta que ella no ostentaría ese cargo sin el apoyo de Vox. La defensa de las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista son uno de los principales puntos de fricción entre la formación de extrema derecha y Ciudadanos en Andalucía y en la que esta formación hace especial hincapié para escenificar la distancia que guardan con los de Santiago Abascal en materia de género. Las competencias vinculadas con estos ámbitos dependen de los naranjas que controlan las carteras de Justicia y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Esta semana, Ciudadanos y el resto de grupos parlamentarios, salvo Vox, se opusieron en la Mesa del Parlamento a la tramitación solicitada por el partido de extrema derecha de que el Gobierno le facilitara lo datos personales de los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género.