El PSOE se lanza a por el electorado de Cs descontento con los pactos con Vox

El PSOE no disimula su ambición de atraer al electorado descontento de Ciudadanos en las elecciones del 28 de abril. "Nos merecen el máximo respeto y vamos a tratar de que encuentren una oferta que se adecúe a sus características mientras [Albert] Rivera se reduce a caer bien a Vox y hacerle eco", ha afirmado José Luis Ábalos, que ha definido a los socialistas como un partido de "centroizquierda". "Sentimos que hay un espacio de centralidad que no tiene una referencia política por aquellos que aspiraban a ello. El electorado siempre nos ubica ahí con bastante exactitud", ha aseverado el secretario de Organización y ministro de Fomento. El perfil del votante al que el PSOE se dirige con sus llamamientos constantes a la moderación desde que Pedro Sánchez convocó las elecciones es, según el PSOE, el de una persona que reside en un espacio urbano, moderna, centrada, moderada y con inquietudes como la regeneración política. Y, sobre todo, un prototipo de ciudadano que penalice los pactos con la extrema derecha, escenario que tiene su precedente en la Junta de Andalucía y que Rivera no desdeña tras las generales.

La ofensiva de los socialistas apelando al voto de Ciudadanos ya se intuía a primera hora de este lunes en la carta de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a Rivera. En ella le transmitía su "pesar" por haber optado por una "suerte de cordón sanitario para aislar" a los socialistas de cara al escenario postelectoral del 28 de abril. "Su decisión de priorizar los acuerdos con fuerzas de la extrema derecha no solo es imposible de explicar; es imposible de entender viniendo de una organización que se dice a sí misma liberal y europeísta", le reprocha como ya hizo Pedro Sánchez en el cierre de la convención socialdemócrata este fin de semana en Madrid. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha contestado a Narbona, que Sánchez "no le merece ningún respeto", ya que ha sido capaz de negociar con los que quieren "romper España", y ha asegurado, según informa Efe, que han sido los socialistas, y no él, quienes han roto con el constitucionalismo.

"Dejemos de llamar liberal a quien no es liberal. Los liberales en Europa defienden las libertades, hacen gala de no pactar con la extrema derecha. Y aquí en España lo que hacen es mercadear con los derechos de las mujeres", arremetió el presidente del Gobierno este fin de semana. El partido del primer ministro francés, Emmanuel Macron, ya marcó distancias la semana pasada con Ciudadanos, al que hasta entonces consideraba un aliado incuestionable.

Críticas a Arrimadas por la "excursión" a Waterloo El PSOE ha cuestionado el acto de Inés Arrimadas este domingo a Waterloo (Bélgica) ante la denominada Casa de la República, residencia del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, fugado desde hace año y medio de la justicia española. "Se espera algo más del partido que ganó las elecciones en Cataluña. Viven del enfrentamiento y de excursiones como la del fin de semana", ha afirmado Ábalos. "La imagen ya lo dice todo, ¿qué hace Arrimadas reivindicando a Puigdemont, aunque sea en negativo? Puigdemont debe ser historia para los catalanes. ¿Qué nivel de influencia tiene para que la responsable del partido que ganó las elecciones en Cataluña? ¿No había otra forma de pasar el finde?", ha añadido. El salto a la política nacional de Arrimadas también ha sido objeto de las críticas socialistas. La dirección federal del PSOE entiende que el mensaje que se traslada no es de "compromiso" y "responsabilidad". "Hace un año y tres meses resultó ganadora en Cataluña y lo lógico es que asuma esa responsabilidad... Las aportaciones de esta victoria han sido ninguna", ha observado el secretario de Organización del PSOE. Ábalos ha recordado que Ciudadanos "renunció a la investidura, cosa rara en quien ganó las elecciones".

En su carta a Rivera, Narbona destaca que "ningún partido liberal europeo se prestaría jamás a una estrategia" similar a la que la semana pasada llevó a la ejecutiva de Ciudadanos a aprobar por unanimidad los vetos al PSOE. "Solo desde el miedo se puede explicar tal incoherencia. El miedo a la fuga de votos hacia esa extrema derecha a la que usted abre la puerta con enorme irresponsabilidad", afirma la presidenta de los socialistas en referencia a que Rivera sí contemple los acuerdos con Vox. La formación de Santiago Abascal atrae a una parte significativa del electorado de Ciudadanos. "Tengo la certeza de que muchos votantes y afiliados de Ciudadanos no comparten sus decisiones recientes", añade Narbona. El PSOE confía en lograr un apoyo significativo de votantes de centro recelosos de los acuerdos con Vox.

"Ni siquiera el temor a perder votos en el concurrido espacio electoral de la derecha puede justificar que usted invoque los mismos argumentos y consignas que exhiben los extremistas. Consignas contrarias al espíritu del consenso constitucional", lamenta la presidenta del PSOE, que recuerda que su partido mantiene la "mano tendida" a los posibles acuerdos tras las elecciones. Líderes territoriales socialistas temen que la relación entre Sánchez y Rivera imposibilite posibles pactos tras las autonómicas del 26 de mayo, en las que podrían necesitar de Ciudadanos para mantener o revalidar sus gobiernos si, como todo apunta, Podemos y sus confluencias sufren un fuerte desgaste en las urnas.

Además de Narbona, ministras como la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, han manifestado en público que Rivera debería "cambiar de posición". "Nadie comprende que le pongan un cordón sanitario a un partido político como el nuestro que lleva 140 años haciendo democracia, luchando por las libertades y con unas ideas transversales al país. Y desde luego no lo comprende nadie en Europa".