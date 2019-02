Arrimadas, a Puigdemont en Waterloo: “Si tuviera dignidad estaría dando la cara en España”

Inés Arrimadas interviene ante la denominada Casa de la República de Waterloo, este domingo. Foto: D. Álvarez | Vídeo: ATLAS

No hubo cara a cara. Inés Arrimadas ha llegado a la denominada Casa de la República de Waterloo en torno a las 11.20 de la mañana de este domingo, se ha colocado en la explanada de césped situada frente a la vivienda sin apenas mirar al inmueble y ha posado junto a los diputados de su grupo en el Parlamento catalán ante una pancarta en la que se leía "¡La república no existe, Puigdemont!". Diez minutos después ha abandonado la zona de vuelta a Bruselas. Mientras hablaba, Josep María Matamala, el inseparable empresario que acompaña al expresident, tomaba fotografías desde la ventana superior del inmueble. En un momento dado, la puerta de la casa se abrió. No apareció Puigdemont. En realidad nadie se asomó. Pero permaneció abierta hasta que Arrimadas terminó de hablar. Era la escenificación de la invitación al diálogo que Puigdemont remitió a Arrimadas hasta última hora sin conseguirlo.

En el breve tiempo que Arrimadas ha estado frente a la casa, la todavía jefa de la oposición en Cataluña contrapuso su discurso de oposición frontal al independentismo frente a las concesiones que, en su opinión, ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez al secesionismo. "Nosotros le decimos que se entregue a la justicia, no venimos con intermediarios a negociar los Presupuestos Generales del Estado como ha hecho el Gobierno de España", criticó. Arrimadas apuntó a la vivienda como símbolo de la degradación del independentismo. “Queremos decirle al separatismo que deje de abrir chiringuitos como este por todo el mundo y abra el Parlament con normalidad”, atacó.

Ante las críticas recibidas por recorrer los 1.500 kilómetros que separan Madrid de Waterloo sin intención de dialogar, Arrimadas reivindicó su derecho a presentarse en el lugar de Europa que estime conveniente. Y a poco más de dos meses de las elecciones, quiso teatralizar el derroche de recursos del nacionalismo con la suntuosa casa como decorado de fondo. "Esta casa, en el imaginario separatista, es la sede de una república independiente, y eso es una falacia, una mentira, esta propaganda separatista se está pagando con dinero público, y con dinero público se está ayudando a fugados separatistas a que tengan una vidorra por Europa", argumentó. En el interior de la mansión, algún movimiento esporádico de cortinas. Imposible saber si el expresidente catalán observaba a su rival entre bambalinas.

El equipo de Puigdemont ha colocado en la llamada Casa de la República carteles pidiendo la "libertad de los presos políticos" con motivo de la visita de Arrimadas a Waterloo. Miembros de sus servicios de seguridad vigilan la entrada pic.twitter.com/lYX3DzJEHb — Álvaro Sánchez (@Alvaro1984) 24 de febrero de 2019

En un acto altamente simbólico, Arrimadas exhibió, sin pretenderlo expresamente, la distancia sideral que separa a dos partes de la sociedad catalana, incapaces de avanzar unos metros para mantener una breve conversación ante un café. Puigdemont explotó en los días previos ese rechazo a verle invitándola públicamente, con insistencia, a entrar y charlar con él, presentándose así como adalid del diálogo.

Como estaba cantado, Arrimadas no cedió. El objetivo de su visita no era tender ningún puente, sino apuntar con el dedo. El último miembro de Ciudadanos que entró por esa puerta, la eurodiputada Carolina Punset, acabó expulsada del partido por reunirse con el expresidente. "Si este señor tuviera un mínimo ápice de dignidad estaría dando la cara en España ante los tribunales por todas las fechorías que ha hecho, y sobre todo por romper la convivencia", reprochó la política jerezana.

Imagen de la puerta abierta en la Casa de la República. DELMI ÁLVAREZ

Arrimadas se arrogó la representación de los constitucionalistas abandonados por el Gobierno de Pedro Sánchez, y criticó a este por seguir manteniendo a Quim Torra, presidente de la Generalitat, como interlocutor, lo que en su opinión equivale a situar a Puigdemont en una posición privilegiada. "Ciudadanos hace lo que el Gobierno no hace, tratarlo como un fugado de la justicia, no como un jefe de Estado de un país independiente".

La soleada mañana de domingo, poco habitual en estas fechas, propició que Arrimadas no estuviera sola en Waterloo. Un pequeño grupo de manifestantes antindependentistas acudió a la puerta de la casa a expresar su rechazo a Puigdemont. Bajo la mirada atenta de la policía, avisada por los vecinos por el ruido del acto, y de las cámaras de seguridad controladas por los escolatos de Puigdemont, se fotografiaron ante la vivienda y escucharon a Arrimadas. "Hemos venido a intentar que este señor entienda que tiene que volver a España", dijo Francisco José Martínez, alicantino de 40 años afincado en Bruselas. Afirma haber acudido a la puerta a protestar "cinco o seis veces".