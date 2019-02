El Gobierno carga contra el viaje de Arrimadas a Waterloo: “No es sensato”

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha arremetido contra el viaje que la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, anunció que realizará este domingo a Waterloo (Bélgica), donde vive el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido de la justicia española. "No es sensato anunciar un viaje a Waterloo para insistir en una política de confrontación", ha dicho Celaá.

Este viaje, según el Gobierno, solo servirá para "internacionalizar la tensión" sobre Cataluña en vez de curar "el daño causado por el independentismo". "Ahora que el Tribunal Supremo está realizando su tarea no es sensato que quienes defienden la acción de la justicia española ayuden a fomentar la tensión; es una insensatez que solo beneficia a los radicales", ha concluido la portavoz del Gobierno.

Arrimadas anunció este jueves que este fin de semana viajará a Waterloo “para recordarle a Carles Puigdemont que la república no existe y que no es presidente de nada”. Se trata de un acto que ejemplifica el estilo de oposición por el que ha optado la formación naranja en Cataluña y que ha tenido a Arrimadas como elemento central. Lo avanzó en un vídeo a través de las redes sociales este jueves, tras lo cual ha tenido que aclarar que no se reunirá con el dirigente independentista pese a que este le ofreció una “entrevista cordial”. Esta negativa ha provocado la réplica del expresident, que ha vuelto a emplazar a “hablar como dos personas que representan a ciudadanos de Catalunya y tenemos opiniones diferentes”.

La dirigente y sus parlamentarios tienen previsto hacer un acto en la localidad donde Puigdemont mantiene su residencia, pero lo que no habrá es un encuentro. Desde Ciudadanos señalan que habrá una atención a los medios por la mañana delante de la casa de Puigdemont, y un acto de partido por la tarde, y que intervendrán tanto Arrimadas como el portavoz Carlos Carrizosa y la diputada Lorena Roldán.