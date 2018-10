La eurodiputada Carolina Punset anuncia que abandona Ciudadanos por su evolución “ultraliberal”

Carolina Punset, eurodiputada de Ciudadanos, ha anunciado este sábado su marcha del partido por lo que entiende es una deriva "ultraliberal" de la formación, que le hace no reconocer el proyecto al que se afilió. Punset, que ya había abandonado en 2016 la ejecutiva y había acusado a Ciudadanos de haberse "derechizado", se desvincula ahora definitivamente del partido, según explica en una carta que ha adelantado Eldiario.es. Fuentes del partido han informado a EL PAIS, por su parte, que la Comisión de régimen disciplinar de la formación ya había iniciado un expediente de expulsión contra Punset, que le ha sido notificado esta misma mañana, debido a que el pasado 9 de octubre la parlamentaria "se trasladó en un coche oficial del Parlamento Europeo a Waterloo a mantener una reunión con Carles Puigdemont".

Ciudadanos asegura no haber recibido ninguna carta de Punset, que no deja el acta y seguirá en el Parlamento Europeo adscrita al grupo de los liberales. La misiva de la parlamentaria, que viene a admitir que ha sido apercibida por hablar con el expresidente catalán huido de la justicia española, es una durísima crítica a todo el proyecto actual de Ciudadanos.

"Sigo sin comprender cómo se puede uno acostar socialdemócrata y levantarse ultraliberal", dice Punset, que afirma no compartir la mayor parte de las posiciones políticas de Ciudadanos. "Es como si el Partido Popular mañana se levantase socialista", ejemplifica. Sostiene que el partido de Albert Rivera ha hecho "transfuguismo político para ser marca blanca del PP" y ha "preferido construir un proyecto con los escombros del PP".

La eurodiputada discrepa de la estrategia sobre el conflicto en Cataluña y de los posicionamientos del partido con respecto al feminismo, y en concreto sobre la prostitución o la gestación subrogada. Y hace una enmienda a la totalidad a la orientación del proyecto por dirigirse, en su opinión, solo al electorado de derechas. "En Ciudadanos lamentablemente se ha escogido deliberadamente pelear únicamente por el voto de la gente de derechas, o, mejor dicho, muy de derechas, lo cual supone abdicar de políticas sociales, educativas o económicas que beneficien al conjunto de la población y no solo a unos pocos", lamenta.

La misiva utiliza expresiones como "vergüenza" o "se me revuelven las tripas" ante las políticas del partido. Con respecto a Cataluña, aunque afirma su aversión al nacionalismo, Punset sostiene que la situación "de enfrentamiento civil ha llegado a tal punto que es necesario estar abiertos a escuchar a los adversarios políticos". "La cárcel nunca puede ser una buena noticia", razona Punset, que además acusa al partido de señalar a quien no esté de acuerdo con que la única solución sea la aplicación del artículo 155. Según la eurodiputada, en la formación se "riñe" a quien habla con Puigdemont, con ERC o con cualquiera que no esté en el bloque del 155, e incluso lanza una acusación más grave, sin profundizar: "Te espían, tal cual hacen agentes de la KGB".

Las posiciones sobre el feminismo de Ciudadanos también son fuertemente criticadas por Punset, que dice avergonzarse cuando "desde posturas cercanas a Hazte Oír se tacha de ideología de género o violencia en el ámbito familiar a lo que en realidad es terrorismo machista". Discrepa la eurodiputada de la apuesta por "legalizar" la prostitución, que cree solo empoderaría a los proxenetas, así como de la gestación subrogada, una de las principales banderas del partido. "Lo único que mueve ese negocio, como en muchos otros casos es el dinero. Teniendo en cuenta los casos de granjas de mujeres y abusos a los que se puede prestar el sector, habría que ser más cauto", argumenta.

Punset critica asimismo que Ciudadanos se haya opuesto a acabar con el llamado "impuesto al sol" y que no haya dado el voto favorable al cierre de la central nuclear de Cofrentes, al que se comprometieron en campaña electoral.

La eurodiputada carga también contra el funcionamiento orgánico del partido. "No ha habido interés alguno en atraer al proyecto a gente moderada, relevante y significativa. Si se hubiera hecho se hubiera corrido el peligro de poner al descubierto la mediocridad de algunos de los líderes de Ciudadanos, cómodamente arropados por una estructura piramidal, fuertemente jerarquizada, construida de arriba hacia abajo y donde la comunicación transversal y ascendente se ignora, e incluso, se persigue", concluye.