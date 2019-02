El PNV afronta el adelanto electoral con las listas hechas y los sondeos a favor

El PNV afronta el adelanto electoral preparado y reforzado por las encuestas. El pasado día 3 de febrero su Asamblea Nacional confirmó las listas para el Congreso y para el Senado en un ambiente de relativa calma ante la posibilidad de que la legislatura no solo no llegara a 2020, sino que tampoco lo hiciera a este otoño. Una convocatoria inminente no era el deseo de PNV, sobre todo después de que haber pactado un calendario de transferencias con el gabinete de Pedro Sánchez que ahora se va a ver interrumpido, pero sus dirigentes están convencidos de que la apuesta por la "centralidad política y la estabilidad" van a recibir premio en las urnas. El PNV prefería no acumular elecciones en un corto espacio de tiempo, pero ha preparado todas sus estructuras por si acaso ocurría.

Pese a la incertidumbre, el PNV está convencido de que los vascos premiarán, tal y como aventuran las encuestas, a un partido que frente a la crispación y enfrentamiento, ha optado por la mediación, la moderación y la centralidad. Además de los esfuerzos del lehendakari, Íñigo Urkullu para evitar que el ahora huido de la justicia Carles Puigdemont proclamara de forma unilateral la independencia, y convocara elecciones, el PNV ha intentando, desde su posición de socio preferente del PSOE que el Gobierno central tendiera puentes con ERC para evitar este escenario, y encauzar una solución al enfrentamiento en Cataluña.

El pasado 3 de febrero, después de la Asamblea Nacional el presidente de la Ejecutiva del PNV, Andoni Ortuzar y el lehendakari, Íñigo Urkullu intervinieron ante los 950 candidatos designados para todas las elecciones pendientes, municipales, forales, europeas y al Congreso de los Diputados y Senado, y ante unos 5.000 afiliados y simpatizantes. Ortuzar aprovechó para hacer un llamamiento a la movilización y así evitar que se frustren las buenas perspectivas que arrojan las encuestas. Les emplazó a no dejarse llevar por un "exceso de confianza" y les pidió que vayan a votar, sí o sí, pese a que las encuestas dan al PNV una victoria holgada en las elecciones.

Según esas encuestas al PNV no le afecta ni el desgaste de gobernar en todas las instituciones de Euskadi, ni el mayor caso de corrupción en el que se ha visto inmerso, el denominado caso De Miguel —la presunta red de cobro de comisiones ilegales y adjudicaciones irregulares de contratos públicos, por la que pasaron por el banquillo 26 personas, entre las que se encuentran varios antiguos dirigentes del PNV—. Los sondeos prevén que volvería a ganar en el Parlamento vasco, —aunque esas elecciones son las únicas que no se celebrarían en el corto plazo— pero también en las tres diputaciones forales, en las tres capitales vascas y en los principales ayuntamientos. Además, si ahora Gobierna en minoría con el PSE —les falta un escaño para la mayoría absoluta— todos los sondeos pronostican que crecería y la suma de sus votos con los de cualquier partido de la oposición le proporcionaría la ansiada mayoría absoluta.

Ortuzar animó en el BEC de Barakaldo a sus simpatizantes a apoyar la centralidad que representa su proyecto para Euskadi y para el resto de España, frente a lo que proponen "populistas, demagogos y antisistema". Sí reconoció que al PNV le ha tocado "hacer acrobacias" en política en los últimos meses, pero sin perder el equilibrio y "sin caer a derecha ni a izquierda", porque "tenemos claro" que "en Madrid o en Bruselas, la prioridad es la agenda vasca".