Urkullu: “Las elecciones han estado en manos de quienes rechazaron las cuentas”

No lo ha verbalizado, pero todos le han entendido. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha responsabilizado hoy, sobre todo, a los independentistas catalanes del adelanto electoral. En su opinión, el final adelantado de la legislatura ha estado en manos de quienes "no propiciaron los presupuestos generales". Urkullu ha hecho estas declaraciones a su llegada al pleno del Parlamento vasco en el que se debaten los tres proyectos de ley de medidas presupuestarias urgentes para hacer frente a la prórroga presupuestaria.

Apenas unas horas después de que el Congreso devolviera los Presupuestos Generales al Gobierno de Pedro Sánchez, el lehendakari ha subrayado que él solo entiende una manera de hacer política "basada en el realismo". "No ha estado más que en manos de quienes ayer no propiciaron los presupuestos generales", ha respondido a preguntas sobre la situación generada en relación a los comicios. Ha insistido en que "cada uno sabrá cuál es el ámbito de posibles soluciones" que se pueden buscar a partir de ahora, y no ha querido pronunciarse sobre la fecha que prefiere para convocar elecciones.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, también ha eludido especular con fechas y ha reiterado que el Ejecutivo autonómico siempre apuesta por la estabilidad y por que las administraciones públicas puedan "mantener su actividad", aunque ha precisado que cada ámbito tiene "su propia dinámica política". En todo caso, sea cual sea la decisión de Sánchez, ha apostado por seguir avanzando en el traspaso de transferencias "bien con gobiernos transitorios o permanentes". El líder de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha acusado a los partidos que votaron en contra de los presupuestos generales de actuar con "irresponsabilidad" y ha dicho que su formación también espera conocer la decisión de Sánchez y su afección a la agenda vasca.

El adelanto complica el plan trazado entre los Gobiernos central y vasco para completar el Estatuto de Gernika y numerosas inversiones, especialmente para el tren de alta velocidad. En los presupuestos estaban consignados 234 millones para un tren que va a seguir sumando retrasos después de quince años de promesas incumplidas.

La secretaria general del PSE-EE, partido que comparte gobierno en Euskadi con el PNV, Idoia Mendia, ha recordado que la prerrogativa de convocar comicios es de Pedro Sánchez y se ha mostrado convencida de que "tomará la mejor decisión" y en el mejor momento.

El único portavoz que se ha alegrado abiertamente del más que probable adelanto electoral ha sido el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso. "Todo lo que no sea el 26 de mayo es absurdo" porque supone un "doble gasto y una doble molestia". "Los ciudadanos estamos preparados para votar y no equivocarnos de urna. Eso es mucho mejor que estar la Semana Santa escuchando mítines", ha planteado Alonso, quien ha hecho hincapié en que se va a poner fin a una legislatura que ha sido "un desastre", tras acusar al PNV de "haber hecho un mal negocio y el ridículo poniendo a Sánchez" al frente del Gobierno central.

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, no ha opinado sobre un posible adelanto electoral y ha defendido que lo importante es que "los problemas de Euskal Herria estén encima de la mesa y no se diluyan en los problemas que tiene España".