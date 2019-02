Casado: “Las cesiones al independentismo no han servido”

Pablo Casado (derecha) y Teodoro García Egea este lunes en el comité ejecutivo nacional del PP. En vídeo, Casado en un acto del PP este martes en Segovia. Jaime Villanueva / EPV

La enmienda a la totalidad que ha presentado ERC al plan de Presupuestos del Gobierno ha cogido al PP con el pie cambiado. Los populares llevan meses denunciando un supuesto pacto con los independentistas para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa. El Ejecutivo se había "arrodillado" ante quienes pretendían "romper España", decían. Este martes, en un acto de partido en Segovia, el líder popular, Pablo Casado, se ha referido al veto de ERC a los Presupuestos. "Lo que estamos viendo es que las cesiones que ha hecho el PSOE a Torra, o las cesiones a Cataluña subiendo las inversiones de nada han servido. Lo que piden directamente es la amnistía o la retirada de las acusaciones de rebelión por parte de la Fiscalía. En definitiva, un chantaje intolerable a las instituciones del Estado ". "Sánchez debe convocar elecciones ya".

Casado, no obstante, ha acusado al presidente del Gobierno de ser "equidistante" con las agresiones a jueces por el desafío soberanista en Cataluña. "No puede tolerar las agresiones que se están viendo a Cataluña a la justicia. Hoy hemos amanecido con los juzgados sepultados en estiércol, con heces, y el Gobierno no hace absolutamente nada. Esto es gravísimo".

El líder del PP también se ha referido a la situación en Venezuela.Tras acusar de cobarde a Sánchez por no reconocer a Juan Guaidó el primer día, Casado ha asegurado este martes, tras el reconocimiento oficial del Gobierno ayer, al cumplirse el ultimátum a Maduro, de haber actuado "tarde y mal". "Ha tardado 12 días en reconocerlo, 12 días en los que ha habido asesinatos en la calle, detenciones arbitrarias e incluso intentos de detenciones del presidente legítimo Juan Guaidó, como entrar en su casa con una bebé de pocos meses, que si no hubiera habido un escándalo en el vecindario y eco internacional podríamos acabar lamentando alguna desgracia".

Sánchez, ha dicho Casado, no se ha "comprometido con la defensa de la democracia en Venezuela, quizá porque le debe demasiado a sus socios de Podemos, quizá, porque, al igual que Zapatero, la izquierda en España sigue viendo con buenos ojos a los sátrapas asesinos como los cubanos, los nicaragüenses y los venezolanos". Fuentes de la dirección del PP lamentan que Sánchez no se haya dirigido al principal partido de la oposición ante la crisis de Venezuela. Los populares solicitan al Gobierno que España lidere una especie de "plan Marshall" para reconstruir el país y que se sume al grupo de Lima, que quiere llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional.