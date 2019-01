Manuel De la Rocha plantará cara a Pepu Hernández en las primarias del PSOE en Madrid

Manuel de la Rocha Rubí da la bienvenida al exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández a la competición para la candidatura a la alcaldía de Madrid por el PSOE. “Yo no me voy a retirar”, ha declarado este miércoles EL PAÍS. “Pido a la dirección, que estoy seguro de que así va a ser, que garantice la igualdad de los candidatos en el proceso de primarias que vamos a emprender”, ha añadido. La intención de la dirección del PSOE, tanto federal como regional, es que Pepu Hernández, elegido por Pedro Sánchez, tenga el camino libre para ser el único candidato de los socialistas, pero ese objetivo va a chocar con la determinación del exdiputado nacional Manuel de la Rocha de seguir adelante. No quiere darse por enterado de que el ex seleccionador nacional de baloncesto es el candidato de la dirección. “Aquí no hay candidatos oficiales ni oficiosos. El actual sistema del PSOE establece que son los militantes quienes eligen a los candidatos y la dirección del partido tiene que ser neutral, por lo que todos los candidatos debemos tener igualdad de condiciones”, reitera.

De la Rocha prepara su candidatura a la alcaldía de Madrid desde el mes de octubre. Tiene ya equipos y apoyos. “Desde ayer, cuando se conoció que había otro candidato, los mensajes de que siga adelante son incesantes“, afirma. Todo está ya listo para empezar a recoger los 250 avales necesarios para presentarse. El 19 de febrero será el primer día de recogida de los apoyos y la votación se producirá el 9 de marzo en urnas colocadas en las agrupaciones madrileñas. “Me alegro de que haya otro candidato y estoy seguro de que habrá una gran campaña que servirá para relanzar al partido y al proyecto del PSOE en Madrid", mantiene.

Su experiencia y su conocimiento de Madrid le impulsan a presentarse y considerarse “un buen candidato”. Aunque siempre se ha situado en la izquierda del partido, su candidatura y sobre todo su proyecto quieren ser “transversales”, que hagan sentirse cómodos a todos los militantes madrileños, que son quienes tienen que votarle en primera instancia.

De la Rocha acumula trienios de militancia y gestión pública. Fue alcalde de la localidad madrileña de Fuenlabrada, consejero de Educación en el gobierno de Joaquín Leguina, diputado autonómico, diputado nacional, miembro repetidas veces del comité federal del PSOE y portavoz de Izquierda Socialista. Y siempre, y así continúa, abogado de UGT.

Como ocurre con su adversario, Pepu Hernández, el deporte no le es ajeno. En su caso, la bicicleta de carretera. Raro es el fin de semana que no completa 80 ó 90 kilómetros pedaleando por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Tiene alguna información de que habrá algún otro candidato más. Además de pedir “neutralidad “ a la dirección del partido, aboga por un “proceso fraternal”.