El PSOE pospone sin fecha las primarias para elegir al candidato en el Ayuntamiento

La dirección del PSOE ha hecho una excepción y ha decidido aplazar este lunes las primarias para elegir al candidato a la alcaldía de Madrid. La federación autonómica que lidera José Manuel Franco decidió el pasado 12 de septiembre, como ya adelantó EL PAÍS, dejar abierta la posibilidad de celebrar el proceso interno después que el resto de localidades de la Comunidad de Madrid con más de 20.000 habitantes. La ejecutiva del PSOE-M aprobó entonces una propuesta en la que elevaba a la dirección federal que fuera esta en última instancia la que fijara el calendario de primarias en la capital.

La dirección de Pedro Sánchez no ha dejado pasar el tiempo y, en su primera reunión desde que la federación madrileña adoptara la decisión de retrasar las primarias, ha resuelto hacer una excepción con el Ayuntamiento. "Madrid es una plaza estratégica, la dejamos para un proceso singular más adelante", ha argumentado José Luis Ábalos. El secretario de Organización y ministro de Fomento ha incidido en que no se trata de "cualquier alcaldía" y "hay que inscribirla en una cuestión estratégica [respecto] del conjunto de las demás alcaldías". Los socialistas no gobiernan la capital de España desde 1989.

Responsables regionales y de Ferraz daban por sentado desde hacía meses que el proceso se pospondría a la espera de que se decida quién encabezará las listas. Sin un candidato claro, entienden que es la mejor decisión que pueden tomar a la espera de resolver quién competirá por el electorado de izquierdas con Manuela Carmena. La alcaldesa ha confirmado que se postulará a la reelección pero en un formato, una agrupación de electores, con la que se desmarca de Podemos -su gran aliado dentro de la coalición de Ahora Madrid, donde la regidora no cuenta con el respaldo de IU, Ganemos y el sector Anticapitalista de Podemos- y pretende atraer a votantes socialistas descontentos. Lo único que los socialistas tienen claro es que presentarán un proyecto "propio" y "autónomo" alternativo al de Carmena.