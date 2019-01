Interior rebaja la inversión para el Campo de Gibraltar en pleno Brexit

Los números no dejan lugar a dudas, pero son siempre interpretables, máxime cuando se trata de presupuestos e inversiones. La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, presentó este martes en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados los presupuestos del Ministerio del Interior para este año 2019. El destino de ese dinero es el reflejo real de la política que quiere poner en marcha ese ministerio y, en ese sentido, resulta llamativo que los 21 millones anunciados por Marlaska en el Consejo de Ministros del pasado 16 de noviembre para un "Plan Integral" de actuación en el Campo de Gibraltar, queden reducidos a 12, en pleno Brexit.

El presupuesto total es de 8.340 millones de euros, de los que 6.617 se van en gastos de personal y 240 en las elecciones locales y autonómicas del próximo 26 de mayo. Por lo que, pese a haberse incrementado en un 8,5% (658 millones) respecto al del año anterior, el dinero que le queda al ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska para marcar sus prioridades es de 1.483 millones de euros.

Al ser preguntada respecto a este cambio en el Campo de Gibraltar por la oposición, Botella aseguró que "15 de esos 21 millones correspondían al capítulo 1 de los presupuestos: nóminas, dietas y productividades"; y le dio la vuelta a los números argumentando que "el ministerio, por tanto, duplicaba su inversión, puesto que en lugar de quedar seis, serán 12" los millones destinados a esa zona geográfica de España. El Campo de Gibraltar está vapuleado por el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la incesante llegada de pateras (2.912 inmigrantes han llegado por mar los 15 primeros días de enero de 2019), además de que las consecuencias del Brexit —con o sin acuerdo— pueden ser más desgarradoras debido a las estrechas relaciones que mantiene con El Peñón. Los municipios de la zona acumulan índices de desempleo próximos al 30% y está a la cabeza de España en abandono escolar.

La secretaria de Estado cifró en 413 agentes el refuerzo de efectivos, entre policías y guardias civiles, que actualmente operan en esa zona, que se ha visto desbordada en los últimos tiempos tanto en medios materiales como en humanos por la inmigración y la arraigada "cultura del narco" que ha prosperado al calor de la crisis económica. Son cientos las familias y los jóvenes que han encontrado un medio de vida en el tráfico de hachís procedente de Marruecos. Los presupuestos de Interior contemplan una partida de 11,5 millones de euros para el mantenimiento del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE).

Llama la atención, no obstante, que no hay ningún apartado específico dedicado al refuerzo de la seguridad en Ceuta y Melilla, en primera línea también de los flujos migratorios. Botella, en su exposición, aludió en ese sentido al Plan de Mejora de Infraestructuras de seguridad presentado la semana pasada por Marlaska y dotado con un total de 850 millones de euros a invertir en los próximos siete años. El proyecto, según explicó el ministro Marlaska, incluiría una retirada parcial de las vallas de Ceuta y Melilla (previa identificación de las zonas donde se han producido más saltos) y una mejora de los sistemas de seguridad en los principales pasos fronterizos de ambas ciudades autónomas, supuestamente a acometer a corto plazo aunque no se especificó cuando se llevarán a cabo. Sin embargo, el desglose de los 850 millones que hace Interior es el que sigue: "600 se destinarán a la construcción y reforma de comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil, y 250 millones se destinarán a reformar los Centros de Internamiento de Extranjeros (33 millones) y más de 50 centros penitenciarios (217 millones)". No se especifica ningún gasto para la retirada de las polémicas concertinas.

17 millones para asilo y refugio

Sí hay una referencia expresa, en cambio, a la partida destinada a asilo, refugio, régimen de apátridas y atención a los desplazados. Será una de las que registre un mayor incremento relativo en 2019 y se triplicará hasta alcanzar los 17,03 millones de euros. Este aumento permitirá la creación de 231 nuevas plazas de funcionario de acuerdo con el RDL 6/2018, por el que queda aprobada una oferta de empleo público extraordinaria para desbloquear la gestión de las solicitudes de protección internacional.

El compromiso de la equiparación

Los presupuestos de Interior conceden una especial importancia a los refuerzos de personal (tasa de reposición del 115% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y a la lucha contra la violencia de género (incremento de 45 millones). De los 6.617 millones del Capítulo 1, destinado a las retribuciones de los empleados públicos (23 millones para nuevos policías), 250 corresponden a la segunda fase del acuerdo firmado con los principales sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil para la polémica equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos. "Echamos en falta los cien millones de euros destinados al personal de Segunda Actividad sin destino y reserva no ocupada", señalan fuentes de los sindicatos de la Guardia Civil.

45 millones y 170 especialistas en 'Viogen'

Asimismo, y como muestra del compromiso del Gobierno en la lucha contra la violencia de género, destaca el aumento de la dotación correspondiente a las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se incrementa en 45,40 millones de euros, dentro de los que se incluyen un refuerzo de 170 especialistas.