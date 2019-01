Vox pide al PP devolver al Estado las competencias autonómicas y derogar la ley de violencia de género

El PP considera "inaceptable" el documento de 19 peticiones que Vox le ha entregado esta tarde en la reunión que ambos partidos han mantenido en Madrid para negociar el apoyo de los 12 diputados de la formación de extrema derecha a la investidura del candidato popular a gobernar Andalucía, Juan Manuel Moreno, que no está presente en el encuentro. El primer punto solicita una "declaración institucional" de la presidencia de la Junta "a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público". El segundo, otra declaración que condene "el discurso del odio" hacia los representantes de su formación.

Las peticiones son un punto de partida para empezar a negociar, según Vox, cuyo secretario general, Javier Ortega, ha dicho que las "únicas líneas rojas son las de la bandera de España". Pero tras varias semanas en las que el protagonismo de la negociación para el cambio en Andalucía ha recaído en el PP y Ciudadanos, la formación de extrema derecha ha presentado un documento en el que hay propuestas muy polémicas y otras directamente imposibles de llevar a cabo desde el Parlamento andaluz. "A Vox parece importarle más Vox que los andaluces. Se trata de un documento inaceptable por parte del PP. Varios de los puntos son un auténtico despropósito que el PP no puede respaldar. Con este documento Vox demuestra que no quiere un acuerdo. Si no cambia su postura, estará desperdiciando una oportunidad histórica para que haya un cambio en Andalucía después de casi 40 años de socialismo", han asegurado fuentes del PP, durante el encuentro. Ciudadanos no ha querido estar presente en la reunión.

El documento incluye la petición avanzada estos días por los representantes de Vox de eliminar la ley de violencia de género de la comunidad, además de la ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la de memoria histórica, y la que garantiza los derechos, la igualdad de trato y la no discriminación del colectivo LGTBI. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este martes, antes del encuentro, que desconocía las propuestas de Vox en ese sentido y que en cualquier caso, no le parecía el lugar para debatirlas una reunión entre dos partidos. En los últimos días, sin embargo, los populares han incluido en sus discursos el concepto "intrafamiliar" por el que Vox quiere sustituir el de "género". La formación de Santiago Abascal asegura que la normativa actual "prejuzga el sexo del agresor" y permite "una "lluvia masiva de subvenciones" a lo que llama "asociaciones de feminismo supremacista". Asegura que hay un problema en España de "denuncias falsas" por malos tratos y que hay que combatir "el adoctrinamiento permanente sobre perspectiva de género a la infancia y la sociedad en su conjunto".

En el apartado de inmigración, otra de sus banderas políticas, Vox reclama al PP la expulsión de 52.000 inmigrantes sin papeles, ya que asegura que la Junta dispone de la documentación necesaria para hacerlo pero no comparte esa información con la policía.

Tras solicitar, en un principio, la eliminación de Canal Sur, Vox propone ahora reducir los costes de la radiotelevisión andaluza al menos un 50% y eliminar tres de los cuatro canales televisivos.