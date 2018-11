Casado anuncia una iniciativa para devolver las competencias de Educación al Estado

El presidente del PP, Pablo Casado, ha insistido este sábado en Granada, en un mitin de campaña, en su idea de recentralizar las competencias en Educación y ha anunciado que cuando el PSOE presente su nueva ley, el partido registrará una propuesta alternativa para que el Estado controle esa competencia y las comunidades simplemente la administren. Los populares aún no tienen ese texto, pero aseguran que no haría falta modificar la Constitución española. Según el PP, las comunidades deben gestionar la educación (por ejemplo, pagar a los profesores), como establece la Constitución, y el Estado encargarse de todo lo demás, como las materias, una selectividad común, y la creación de un MIR educativo para los docentes.

"¿Qué pintan las autonomías decidiendo si solo se estudia el río de su pueblo o qué idioma se tiene que hablar en el recreo?", ha preguntado Casado. El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, llegó a comparar el pasado septiembre, cuando los populares empezaron a hablar de recuperar las competencias en Educación, esa retirada con un castigo paternal. "Y esto no significa que pueda afectar a Galicia o Castilla y León. Porque si uno tiene tres hijos y hay uno que es un jabato y se porta muy mal, tú no le quitas la paga a los tres, se la quitas al que se porta mal, y de esto estamos hablando", declaró.

Al anunciar este sábado esa propuesta alternativa a la ley que el PSOE todavía no ha presentado, Casado ha intentado desvincularla de un ataque al Estado autonómico para desmarcarse de VOX, que pide directamente la abolición de las autonomías. "No hay que inventar la rueda ni ir contra el Estado de las autonomías. No hay que querer romper la Constitución ni hay que hacer populismo", ha dicho. Los populares presentan esa propuesta como una lucha contra el "adoctrinamiento" que a su juicio, se da en Cataluña.

La respuesta de Díaz

No ha tardado en contestarle la presidenta andaluza Susana Díaz, que ha acusado a Casado de querer mutilar la autonomía de Andalucía, ningunearla y despreciarla. “La educación pública no se toca. Es de nuestra autonomía. Ahora habla de la educación y mañana será la sanidad.Y que el 3 de diciembre se vaya a otras comunidades de España y explique lo mismo ”, ha advertido desde Cantoria (Almería).

Pocas veces ha aludido Díaz a las propuestas o las declaraciones de otros candidatos en sus actos de campaña, pero hoy ha hecho referencia expresa a las palabras de Casado. La presidenta de la Junta considera que referirse a estas elecciones como la primera vuelta de las generales, como ha sugerido el presidente del PP, evidencia un ninguneo de la política andaluza. “Es una falta de respeto”. A su juicio, la propuesta de Casado alienta su convicción de que los intereses de los líderes nacionales que se han desplazado a Andalucía para apoyar a sus candidatos regionales están lejos de la comunidad a la que usan “como campo de batalla de su guerra por encabezar la derecha”. Los andaluces, según el CIS, priorizan por los problemas de la comunidad a la hora de decidir su voto.