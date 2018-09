Casado sugiere que las competencias de Educación vuelvan al Estado

"Si no somos capaces de que la inspección sea eficaz, planteo un estudio para que las competencias en materia de educación estén centralizadas en el Estado: no puede ser que el Estado no sea capaz de garantizar el no adoctrinamiento", ha declarado este lunes el líder del PP, Pablo Casado, en una charla en La Razón.

Durante el día, el secretario general del PP, Teodoro García, y la vicesecretaria de políticas sociales del partido, Cuca Gamarra, habían insistido en la necesidad de "reforzar las competencias de la Alta inspección" para garantizar que los alumnos reciben "la misma formación independientemente del lugar donde residan".

El número dos de los populares avanzó que su partido se propone emprender una "ofensiva parlamentaria para el reforzamiento institucional en materia de educación". "Queremos recuperar ese principio de supervisión de los libros de texto antes de que sean introducidos en el sistema educativo". Entre esas propuestas, recordó el MIR educativo para que el profesorado tenga una "posición común" y se puedan estudiar las mismas materias y contenidos "en Tarrragona, Teruel o Madrid".