España: 12 análisis para entender 2018

Enero: Constitución del Parlament tras las elecciones catalanas. "Hará falta mucho más que buenas palabras para que el clima político vuelva a ser respirable en Cataluña", escribía Miquel Noguer en Esquerra en la telaraña convergente.

Febrero: se reabre el debate sobre la cadena perpetua. "La mayor falacia es presentar esta pena como no perpetua por su revisión, ya que el sistema adoptado por el legislador está lleno de trampas precisamente para impedirla", destacó Vicenta Cervelló, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, en No había impunidad antes de la prisión permanente revisable.

Marzo: Huelga feminista del 8-M. "La jornada del 8 de marzo fue, como han titulado algunos medios, una explosión de poder femenino. Pero el poder de la calle no es el poder de los despachos ni el poder de los escaños. Saben que tienen que seguir luchando, pero muchas mujeres se sienten ahora reconocidas en un movimiento que es global, trasversal y abierto. Un feminismo para el 99%", escribió Milagros Pérez Oliva en Las jóvenes toman el relevo.

Cristina Cifuentes anuncia su dimisión, en mayo. Carlos Rosillo

Abril: Cristina Cifuentes dimite. En Un verso suelto en caída libre, Rubén Amón asegura: "Cifuentes, expuesta a las sombras de su pasado, no ha podido contener el ridículo ni el escarnio".

Mayo: ETA anuncia su disolución. "Iñigo, mi hijo, supo que ETA decidió matarlo hace seis años. Se lo contamos su padre y yo en una cena. Esa noche hablamos de libertad, democracia y terrorismo. Lo hicimos tranquilamente; ya había pasado el tiempo suficiente desde que un comando terrorista pusiese una bomba en la puerta de nuestra casa", escribió Aurora Intxausti, periodista de EL PAÍS, en su artículo Los olvidados, donde añadió: "Tengo claro que nuestra democracia, después de tantos años de terrorismo, ha salido reforzada. Que los terroristas no han conseguido nada de lo que pretendían cuando hace casi 60 años optaron por emprender una batalla contra todos aquellos no afines a sus teorías, porque en eso ha quedado por lo que decían luchar. Que pese al dolor que han provocado no han conseguido doblegarnos. Su final ha sido agónico, pero por fin hay final".

Mariano Rajoy sale del restaurante desde donde siguió parte del debate de la moción de censura. Claudio Álvarez

Junio: Sánchez gana la moción de censura contra Rajoy. "España acaba de derribar un vergonzoso mito: el de que la corrupción no tiene coste", escribió Carlos Yárnoz en España funciona pese a ellos. "La séptima plaga, la que supuestamente correspondería a este séptimo presidente, fue una tormenta de granizo y fuego (Éxodo 9:13-35), pero España ya no cree a los profetas de esas calamidades", añadió.

Julio: las primarias del PP. "Pablo Casado ha insistido en la reideologización del partido y una mayor ruptura generacional con la etapa anterior", expuso Pablo Simón en Dos estrategias distintas, donde analizaba las estrategias seguidas por Casado y Santamaría para intentar hacerse con el liderazgo del PP.

Agosto: la juez eleva el caso Casado al Supremo, que rechazó iniciar una investigación: "Ni las mentiras contrastadas acerca de sus famosos estudios (aquellos billetes a Harvard que resultaron ser a Aravaca) ni iniciado el proceso sobre el que ahora una jueza ve indicios de delito impidieron a Casado presentarse ante su partido como una suerte de fuego purificador implacable y sin herencias", subrayó Manuel Jabois en El PP de las trolas.

Manuela Carmena, el pasado noviembre. CARLOS ROSILLO

Septiembre: Carmena anuncia su candidatura. "Volverá a concurrir pero con el equipo que ella conforme, sin siglas y con el programa que ella decida", explicaba Gloria Rodríguez-Piña, que sentenciaba en La alcaldesa militante sin partido: "Carmena ha recordado que las posturas de los partidos "no deben entrar en las decisiones del Ayuntamiento de Madrid" porque Ahora Madrid se configuró para trascender las siglas de IU, Podemos y Equo".

Octubre: primer aniversario del 1-O. "Todo el mundo sabe, Torra incluido, que no hay República en Cataluña, ni aparecerá por ensalmo movilizador. Pero tampoco hay apenas Generalitat: el Govern se ocupa sobre todo de la agitación", analizó Xavier Vidal-Folch, en Sin República y sin Generalitat.

Noviembre: la renovación del Poder Judicial salta por los aires. En Carta abierta a la carrera judicial, Segundo Menéndez, magistrado del Tribunal Supremo, escribe: "Es ahora, no mañana, cuando debemos reaccionar exigiendo un nuevo sistema, unas nuevas actitudes en relación con la renovación de nuestro órgano de gobierno [el Consejo General del Poder Judicial] y con la elección de su presidente, que lo es también —por mandato constitucional— del Tribunal Supremo".

Seguidores de Vox celebran los resultados de las elecciones andaluzas. Juan Carlos Toro

Diciembre: la irrupción de Vox. "Las elecciones andaluzas dejaron una pregunta en el aire: ¿quiénes eran los votantes que, casi por sorpresa, habían apostado por una fuerza emergente y de extrema derecha?", escribe Kiko Llaneras en el artículo Quién voto por Vox en Andalucía.