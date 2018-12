Casi 200 periodistas se concentran en Palma en defensa del derecho a la información

Casi 200 periodistas de Mallorca se han concentrado en la tarde de este jueves en la plaza del Ayuntamiento de Palma en defensa del derecho a la información de la ciudadanía. Los manifestantes han protestado por el “ataque directo” al ejercicio libre del periodismo que, denuncian, ha supuesto la orden de un juez de instrucción de Palma que requisó los teléfonos móviles y ordenadores de dos reporteros de Europa Press y Diario de Mallorca para averiguar una filtración en el marco del caso Cursach. Los periodistas han desafiado la lluvia y han protestado en la plaza del Ayuntamiento con pancartas en las que se podía recordar el artículo 20 de la Constitución que protege el derecho al secreto profesional.

El Sindicato de Periodistas de Baleares (SPIB) y la asociación de periodistas de las islas (APIB) han divulgado un comunicado conjunto en el que se calificaba la actuación judicial de “ataque directo al ejercicio libre del periodismo, garantía del derecho a la información de la ciudadanía”. En el manifiesto, leído durante la concentración por la secretaria general del sindicato, Maria Amengual y por Ángeles Durán, presidenta de la asociación, los periodistas han insistido en que la Constitución española, las leyes y la jurisprudencia “en todas las democracias avanzadas del mundo” amparan el secreto profesional de los periodistas “no para concederles impunidad a los informadores, que responden de sus actos como cualquier profesional, sino para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder político y económico y para preservar el papel de los medios de comunicación como garantes del derecho básico a la información”.

“Hemos venido para defender el derecho al secreto profesional, una herramienta imprescindible para que los periodistas podamos prestar el servicio que la ciudadanía merece”, ha manifestado el periodista de la agencia EFE y miembro de la ejecutiva del SPIB, Tomás Andújar. En la misma línea se expresaba el periodista de Diario de Mallorca, Benji Palau, quien mostraba su apoyo a los dos colegas “ante una situación inédita”. ”Los periodistas jamás revelaríamos nuestras fuentes, si no las tuviéramos no habría noticias y tenemos que seguir luchando para que salgan informaciones que no gustan a los implicados”, ha señalado. La periodista de la cadena SER, Maitane Moreno, ha destacado la importancia de que todos los segmentos del periodismo hayan estado representados “porque esa es una línea roja que no se debe pasar en ningún momento”.

Los convocantes de la concentración también han exigido a la fiscalía, los jueces y a las fuerzas de seguridad que “respeten y hagan respetar” el derecho fundamental a la libertad de información y han reclamado a los políticos que cumplan con el precepto constitucional “de desarrollar una ley que proteja el secreto profesional de abusos intolerables como el sufrido por nuestros compañeros”. A la concentración han acudido profesionales tanto de la radio, como de la televisión, la prensa escrita, digital y ciudadanos que han querido solidarizarse con lo sucedido. Este viernes, asociaciones de periodistas han convocado a partir de las doce del mediodía una concentración ante el Tribunal Supremo en defensa del derecho al secreto profesional y por la salvaguarda de las fuentes.