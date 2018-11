La mitad de la población de nueve países europeos cree que el ‘procés’ es un problema grave

A lo largo de los dos últimos años, el conflicto catalán ha ocupado una gran parte de la atención que los medios de comunicación extranjeros dedican a España. Algo que tiene consecuencias en la imagen exterior de España: un barómetro realizado por el Real Instituto Elcano revela que un 46% de la población de nueve países que suman casi el 80% del PIB europeo cree que el procés es un problema grave, aunque un porcentaje parecido (49%) cree que Cataluña seguirá formando parte de España en el futuro. Aunque en la mayoría de países consultados la valoración sobre España no ha cambiado, en Alemania y Bélgica, donde ha habido procesos judiciales relativos al procés, más de un 15% de la población asegura que su opinión ha empeorado desde el comienzo del conflicto independentista.

La octava oleada del Barómetro Imagen de España (BIE) del Real Instituto Elcano está basada en una muestra global de 3.790 entrevistas realizadas el pasado septiembre entre ciudadanos de 18 a 70 años residentes en nueve países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Holanda, Polonia, Portugal y Suecia. Alemanes, polacos y portugueses son los que más ven el conflicto con Cataluña como un problema grave (en torno al 60% de la población), mientras que italianos, franceses y británicos, cuyos países han tenido en mayor o menor medida experiencias con movimientos independentistas, lo ven como un problema, pero no importante.

Hay confusión, sin embargo, en torno a la voluntad política de la población catalana. Según ha explicado la investigadora principal y directora del Observatorio de Imagen de España del Real Instituto Elcano, Carmen González, hay muchos "no sabe", algo esperable porque "no hay razón para suponer que los ciudadanos de otros países conozcan la distribución real del voto catalán". Entre los que aseguran conocer la situación, hay división: el 37% de los entrevistados en el conjunto de países considera que son mayoría los catalanes que desean la independencia; el 12%, que son una minoría y el 32%, que la población de esta comunidad está "dividida a partes iguales" sobre este tema. Lo que si está bastante más claro para la población europea (60%) es que el resto de España no quiere esta independencia y en Portugal, mucho más cercanos a las noticias españolas, casi toda la población conoce el rechazo que la independencia catalana despierta en entre el resto de los españoles.

El conflicto catalán no ha alterado la valoración que la gran mayoría de los entrevistados hacen de España en los países de muestra. Sin embargo, en Bélgica, un 17% dice que el procés ha influido negativamente en su imagen de España; en Alemania, un 16% dice lo mismo y porcentajes de población estadísticamente significativos han cambiado a peor su opinión sobre el país.

A pesar de esta preocupación por el problema catalán, González ha asegurado que "España se mantiene como uno de los países con mejor imagen en Europa", con una valoración de 7,1 sobre 10, solo por detrás de Suecia y Holanda y empatado con Alemania. Por países, España recibe las mejores valoraciones de Polonia y Portugal y las peores de Suecia y Alemania. Además, la valoración se mantiene estable con respecto a otros años, aunque sí hay descenso de la valoración con respecto a 2017 en Alemania y Francia con caídas de en torno cuatro décimas.

Al igual que en otros años, España es especialmente valorada por su atractivo turístico (8,1), algo que según la investigadora se explica porque la mayoría de los encuestados conocen el país por haber hecho turismo en él. Lo siguiente más valorado de España es la calidad de su comida, la simpatía de sus ciudadanos y sus logros deportivos. En la otra cara de la moneda, la mayoría de la población de estos nueve países europeos otorgan una puntuación baja a la vida política, la economía y las empresas españolas, aunque todos estos aspectos aprueban en una escala de 0 a 10.