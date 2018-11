El Poder Judicial insta a planificar protección “adecuada” para los jueces que trabajan en Cataluña

El Consejo General del Poder Judicial insta a planificar medidas de protección adecuadas de los magistrados y jueces que prestan servicio en Cataluña. Así lo ha acordado este jueves la comisión permanente del Consejo a raíz del ataque con pintura amarilla perpetrado por la organización Arran en la madrugada del miércoles en la casa de Pablo Llarena, el instructor de la causa que sentará en el banquillo del Tribunal Supremo a 18 líderes independentistas.

Llarena y su esposa, la también magistrada Gema Espinosa, ya cuentan desde hace meses con un dispositivo de seguridad tras sufrir varios escraches en su domicilio y en restaurantes. Se trata de lo que Interior llama seguridad “dinámica”, es decir, escolta cuando se mueven de un sitio a otro. Las pintadas de este miércoles se produjeron en la casa que el magistrado y su mujer tienen en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). El matrimonio no se encontraba en esa casa, pero sí uno de sus hijos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha referido a estos hechos en un desayuno informativo este jueves y ha explicado su departamento revisará los protocolos de seguridad de Llarena, aunque no ha detectado que fallaran. El ministro, además, ha pedido que no se cree “alarmismo”.

Sin embargo, la comisión permanente del CGPJ, órgano al que Marlaska pertenecía hasta que se incorporó al Gobierno en junio pasado, ha aprobado por unanimidad una declaración de apoyo a Llarena y Espinosa en la que muestran su “más absoluto rechazo” al ataque e insta a las “autoridades competentes en materia de seguridad”, que en este caso es Interior, a que adopte medidas de protección "adecuadas y efectivas” no solo contra el instructor de la causa del procés y esposa, sino contra “todos los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña”.

El Poder Judicial insta también a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior y al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña para que “de inmediato adopten todas las medidas para la persecución de las personas y grupos que han participado en esos hechos delictivos”.

En su resolución, además de expresar su rechazo al ataque perpetrado por Arran, organización juvenil vinculada a la CUP, el órgano de gobierno de los jueces condena “las expresiones de apoyo” a esos hechos y “a quienes la están alentando”. Asimismo, muestra “su más absoluto rechazo a toda conducta de intimidación que pretenda dirigirse” contra los jueces que prestan servicio en Cataluña y manifiesta su “aliento y compromiso” con este colectivo por la labor “constante, callada y meritoria” que realizan cada día.

En marzo pasado, Interior envió a Cataluña a una veintena de agentes de la Unidad Central de Protección para reforzar la protección de jueces y políticos tras el aumento de la tensión por la detención y Alemania de Carles Puigdemont. Los policías fueron desplazados para escoltar a cargos de Ciudadanos, el PP y el PSC, y se sumaron a los que ya protegían al juez Llarena cuando viaja a Cataluña. También se incrementó la seguridad del juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, instructor de otro de los sumarios contra el procés y fallecido el pasado 4 de noviembre. Fuentes policiales señalan que ahora mismo no hay ya policías enviados de Madrid con funciones de protección de jueces.