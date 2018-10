Absuelta la tuitera de Reus denunciada por amenazas al juez Llarena

El juzgado penal número 4 de Reus (Tarragona) ha absuelto a una vecina de esta ciudad denunciada por la Fiscalía Superior de Cataluña por amenazas al juez Pablo Llarena vertidas en la red social Twitter. Según informa la Asociación de Abogados Voluntarios 1 d'Octubre, que se ha hecho cargo de la defensa de la tuitera, la jueza la ha absuelto al no quedar acreditada la autoría de los textos ni ser constitutivos de delito.

La Fiscalía denunció a esta mujer, Cori S., de 50 años y sin antecedentes, por llamar "hijo de puta" al juez Pablo Llarena —que instruye la causa contra los políticos independentistas-, haber indicado donde trabajaba su esposa y concluir que "no podrán ir por la calle a partir de ahora".

En el juicio, el Ministerio Público pidió 18 meses de cárcel por un delito de amenazas o subsidiariamente de coacciones y 2.100 euros de multa por injurias y la defensa, la libre absolución. Según la sentencia, no ha quedado acreditado que la tuitera fuera la autora de los mensajes denunciados, ya que las capturas de pantalla aportadas son una prueba muy débil. También señala que Cori es un nombre muy común en Reus, al ser un diminutivo de Misericordia, la patrona de la ciudad, y que la autora podría ser otra persona.

Además, la jueza señala que "la expresión hijo de puta no es considerada grave, ni siquiera injuriante, si no va acompañada de otras expresiones vejatorias o denigrantes" que "no aparecen en el mensaje". La magistrada también ha tenido en cuenta que la vecina de Reus vive a más de 100 kilómetros de la residencia veraniega de Pablo Llarena, que desconoce sus horarios y que el juez no se ha personado en la causa para dictar la sentencia absolutoria.