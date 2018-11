Urkullu aconseja a Torra “diálogo y distención” para resolver la crisis catalana

El lehendakari Urkullu ha tratado este miércoles de convencer al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que la vía del diálogo y la distensión con el Gobierno central son más adecuadas que la confrontación para resolver la crisis catalana abierta con el procés. El mandatario vasco le ha planteado la conveniencia de "aprovechar" la actual mayoría parlamentaria que sustenta al Ejecutivo de Pedro Sánchez para encontrar una solución "mediante el acuerdo" a las aspiraciones nacionalistas del Govern, pero su interlocutor ha dejado claro que no está por esta labor. Cataluña, ha proclamado Torra, está inmersa en "un proceso hacia la independencia".

Urkullu y Torra han constatado que caminan a velocidades diferentes hacia la consecución de sus aspiraciones nacionales. El primero ha insistido en la vía vasca, que pasa por una actualización del Estatuto de Gernika tras celebrar una consulta "legal y pactada" con el Estado, mientras que Torra ha rechazado de plano esta opción: "La reforma del Estatuto [catalán] es una pantalla pasada", ha afirmado el president para reafirmarse en su estrategia soberanista. "Los catalanes llevamos un proceso hacia la independencia tras tomar unas decisiones siempre respaldadas por la mayoría absoluta de Parlamento" autonómico.

La cumbre institucional entre ambos dirigentes autonómicos, la primera que se produce desde que Torra fue investido en mayo pasado, ha dejado al descubierto la falta de sintonía que existe entre ambos. Urkullu, contrario a la vía unilateral y partidario de la búsqueda de acuerdos con el Gobierno central, ha trasladado a su homólogo que en Cataluña aún hay margen para "propiciar un cauce de solución" con el Estado "siempre que exista voluntad de acuerdo" por ambas partes. Para ello, Urkullu le ha propuesto explorar "la vía de la distensión y el diálogo", para lo que según Urkullu están dispuestos tanto La Moncloa como la Generalitat.

Torra ha querido desmarcarse de esta solución, y ha dejado constancia de que "actualmente el ritmo hacia la libertad del pueblo catalán y el vasco es posible que no sea el mismo", aunque "ambas naciones tenemos el mismo objetivo final". Su hoja de ruta marca en estos momentos continuar adelante con el proceso soberanista con la "organización de un referéndum de autodeterminación" y, a continuación, "proclamar políticamente la independencia". "Los sucesos de 1-O, e incluso la prisión y el exilio, nos dan al pueblo catalán la madurez suficiente para reclamar con más fuerza ese derecho de autodeterminación. Ahí estamos", ha manifestado tras reunirse con el lehendakari en la sede de Ajuria Enea.

El president, que ha lucido un lazo amarillo en la solapa, no se ha sentido aludido por la llamada a la conciliación que ha hecho el lehendakari. “Nosotros llevamos la bandera del diálogo y no la vamos a dejar nunca. No nos hemos levantado de la mesa de negociación”, ha afirmado Torra tras recordar que "la respuesta del Estado ha sido "214 años de prisión" para "compañeros honorables y demócratas", en alusión a los encarcelados por organizar la consulta ilegal del 1-O, y el exilio de dirigentes independentistas como el expresident Puigdemont.

Quim Torra saluda a Arnaldo Otegi en San Sebastián. JAVIER HERNÁNDEZ

La cordialidad en las formas que han guardado durante el almuerzo celebrado en la residencia oficial del lehendakari, en Vitoria, y la voluntad de mantener los “lazos de unión” que las dos partes han expresado posteriormente, han dado paso a un distanciamiento en los discursos. "Compartimos el mismo deseo de libertad, de que se acabe la represión y de decidir el destino de nuestros pueblos", ha manifestado Torra, quien no se ha salido de su guion en ningún momento: "Soy de los que piensa que la independencia nos puede garantizar una mejor sanidad, una mejor educación, becas para los jóvenes, asegurar las pensiones de nuestros mayores... Esto no va de banderas, ni de himnos. Va de un mejor país. La independencia es una mejor solución".

Tampoco ha recogido el guante que le ha lanzado Urkullu cuando este ha abogado por explorar la vía del acuerdo. Torra ha aprovechado para rechazar la celebración de un Consejo de Ministros en Barcelona el próximo 21 de diciembre en Barcelona y un encuentro posterior con Sánchez en la Generalitat. El president ha reclamado una reunión de igual a igual entre los dos Ejecutivos, un encuentro "bilateral, de gobierno a gobierno". "Queremos una reunión en profundidad, que aborde los temas que hay encima de la mesa de la sociedad catalana", en alusión al ejercicio del derecho de autodeterminación.

Torra ha expresado su disconformidad con la forma con que el Gobierno de Sánchez ha programado esa cita, acordada durante la entrevista que ambos mantuvieron a comienzos de octubre en La Moncloa. "Llevamos meses esperando la visita de Pedro Sánchez. Queremos una reunión bilateral de gobierno a gobierno para buscar una solución política a un problema que es político", aunque también ha dejado caer que tiene pocas esperanzas sobre el resultado de ese encuentro futuro, porque "cinco meses después de que Sánchez fuera elegido presidente seguimos teniendo presos políticos y exiliados, y seguimos sin avanzar ni un paso en el ejercicio del derecho de autodeterminación".

Tras departir con Urkullu, Torra se ha trasladado a San Sebastián, donde ha pronunciado una conferencia, titulada "Catalunya, soberanía, democracia y libertad", invitado por la plataforma Gure Esku Dago, que impulsa la celebración de consultas independentistas en las localidades del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés. Torra ha aprovechado este momento para mantener un breve encuentro con el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi.