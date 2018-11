El Consejo de Ministros se reunirá en Barcelona el 21 de diciembre

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha revelado que el Consejo de Ministros se reunirá el viernes 21 de diciembre en Barcelona y ha abierto la puerta a celebrar nuevos encuentros del Ejecutivo en otras ciudades de España más adelante. "Si no hay ningún tipo de alteración de nada, está cerrado" el cónclave en Barcelona del día 21, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se verá con el de la Generalitat, Quim Torra. "Si el Consejo de Ministros es en Barcelona, el presidente Sánchez saludará y se reunirá con total lealtad y normalidad con el presidente de todos los catalanes", ha afirmado la vicepresidente.

Con este calendario, la reunión del Consejo de Ministros tendrá lugar en Cataluña justo al cumplirse un año de las elecciones autonómicas convocadas por el anterior Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución. La vicepresidenta ha subrayado que Sánchez se comprometió en la visita de Torra a La Moncloa a devolverle la visita y que piensa cumplir su palabra, y ha destacado que desde la llegada del PSOE al Gobierno los dos ejecutivos están colaborando: "Seguimos trabajando".

"Hay una vía abierta que no podemos minimizar: la normalidad con la que trabajamos día a día" frente a lo que considera abandono de Cataluña por parte del anterior Gobierno que presidía el popular Mariano Rajoy. Sin embargo, ha pedido trabajar en lo que cree que reclaman los catalanes, que es la mejora de la financiación, ha dicho, no la independencia: "No hay una mayoría social y política, y esto lo reconocen los propios independentistas".

La también ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ha criticado la oposición de los grupos soberanistas a los Presupuestos Generales del Estado planteados por el Gobierno, pero ha dado por "descartadas" unas elecciones generales anticipadas. Pese a ello, ha exhortado a los independentistas a afrontar un 2019 con cuentas renovadas: "¿Va a perder el Govern de Cataluña un año entero, todo 2019, con unos presupuestos que a los catalanes les vienen bien?".