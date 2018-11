Iglesias pide a los independentistas que no se “encastillen” y permitan aprobar los Presupuestos

Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha pedido esta mañana a los partidos independentistas que no se “encastillen” y permitan aprobar los Presupuestos que ha pactado con Pedro Sánchez. El dirigente de la formación morada ha advertido que quizá es “inmoral” hablar de dinero cuando hay políticos en prisión pero ha avisado de que si el proyecto de cuentas se desestima se convocarán elecciones generales que, en el mejor de los casos, arrojará el mismo escenario y, en el peor, un gobierno de la “extrema derecha” que en su opinión representan el PP, Ciudadanos y Vox, “y que irá a por todos”. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha pedido de igual forma a Sánchez que “no arroje la toalla” y que "esté a la altura" de la misma forma que ellos nunca renunciaron a la moción de censura que le aupó a La Moncloa.

En un mitin celebrado en Nou Barris y ante un millar de personas, Iglesias ha querido trasladar a Esquerra y al PDeCAT la “altura moral” que han mostrado los dos Jordis al pedir que no se utilice su situación en prisión para no aprobar las cuentas. “Algún día el Estado deberá rendir homenaje a esos demócratas”, ha dicho. Iglesias ha desmentido la teoría de los independentistas de que muchas de las mejoras sociales que contempla el proyecto se pueden aprobar vía decreto-ley y ha recalcado que la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, bloqueará cualquier mejora. “Toda política es compleja y es fundamental no encastillarse. Actuemos con inteligencia y mano izquierda. Sentémonos y dialoguemos. No solo nos jugamos justicia social: nos jugamos que este estado sea democrático y para eso todos tendremos que ceder un poco”, ha dicho.

“El problema de Cataluña se tiene que resolver con diálogo y altura de miras. El Gobierno no ha estado a la altura. Se lo tiene que currar: tiene que escuchar y reconocer a todos los actores políticos. Y eso implica asumir que el conflicto de Cataluña jamás se va a solucionar con represión, palos y cárceles. Lo digo con toda la claridad”, ha insistido Iglesias, que acudió hace semanas a la prisión de Lledoners a entrevistarse con Oriol Junqueras y el resto de políticos independentistas y tres días después habló por teléfono con Carles Puigdemont.

Bajo el lema Ara es posible. Regular alquileres, subir salarios y congelar tarifas, el mitin se inscribe en la gira que están realizando los comunes para defender los presupuestos reivindicando que son esenciales para los trabajadores al dar instrumentos para contener los precios de alquiler, aumentar el salario mínimo o lograr más recursos para la educación que está ahora adelantando los Ayuntamientos. Colau defiende un presupuesto a tres bandas y ha reclamado a los partidos independentistas que las clases trabajadoras no deben ser quienes acaben pagando los "platos rotos" de la judicialización de la política.

El mitin tuvo un aroma de precampaña con vistas a las elecciones municipales. Fue este distrito popular el que catapultó a Colau en 2015 a la alcaldía y seguramente volverá a ser crucial. Los electores de Nou Barris han tenido, sin embargo, un comportamiento dual: han votado a comunes en las elecciones generales y municipales pero no así en las autonómicas, que se ha volcado con Ciudadanos. Los comunes quieren romper esa tendencia y por eso reivindican su programa de gobierno en Barcelona, la ciudad de toda España con mayor gasto social, que ha creado una distribuidora energética y que ha obligado a las constructoras a destinar el 30% de los nuevos pisos a vivienda social. Gerardo Pisarello, teniente de alcalde del Ayuntamiento, ha arremetido contra Manuel Valls, el exministro francés que se postula como alcalde, y ha repudiado su silencio sobre la sentencia "infame" del Tribunal Supremo sobre las hipotecas. “El dice que es el candidato de los más ricos y le parece bien lo que hacen los bancos. Nunca se pondrán al lado de la gente. Son los candidatos de las élites y de los ricos. No les podemos permitir que entren en los barrios populares".