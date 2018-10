Un ladrón sustrae una escultura de una calle de Tenerife y después la devuelve con una carta de disculpa

Ocurrió el pasado viernes 16 de octubre en la céntrica Avenida Francisco La Roche de Santa Cruz de Tenerife. Una llamada al 091 informaba de la desaparición de El Chicharrito reflejo, una escultura que representa uno de los símbolos de la ciudad. Los agentes que se desplazaron a la zona comprobaron que solo se encontraba la peana, de unos dos metros de altura. Ni rastro de la pieza con forma del tradicional pescado realizada con pequeños trozos de cristal. Las pistas eran escasas, por lo que el concejal de Cultura en el Ayuntamiento capitalino tinerfeño, José Carlos Hacha, instó al ladrón a que devolviera la pieza al tratarse de un "símbolo de la ciudad".

ampliar foto Carta del autor del robo. Pulse para ampliar.

Cuatro días después, un vecino encontraba la escultura en la calle Celia Cruz de la capital. Agentes de la Policía Nacional procedieron a recoger la pieza que se encontraba en perfectas condiciones, pero les llamó la atención que llevaba adherido un sobre con la palabra "léeme". En el interior del mismo, en un folio, el autor de los hechos relataba lo sucedido y pedía perdón. El documento, con una grafía cuidada, está escrito a mano y con bolígrafo azul.

En la carta, el ladrón explica que no era su intención robar el chicharro y que no era consciente de sus actos porque "iba muy alcoholizado". Además, el autor explica que fue cuando se levantó al día siguiente cuando realmente se dio cuenta de lo que había hecho. "Se me cayó el mundo encima. He estado estos días muy nervioso y no lo he entregado antes para que no supieran quién era y ganarme mala reputación o perder el empleo. Soy una persona a la que normalmente nunca se le pasarían estas cosas por la cabeza. Una vez más ruego perdón", culmina la misiva.

El Cuerpo Nacional de Policía ha iniciado una investigación al respecto y aún no se tienen pistas de quién pudo sustraer la emblemática escultura, si bien se está procediendo al visionado de las cámaras de seguridad existentes en la céntrica avenida en donde se registraron los hechos.

La escultura Chicharrito reflejo es obra de Liseth Rodríguez representa el símbolo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a cuyos habitantes se les conoce popularmente como chicharreros al tratarse de un pueblo que en sus orígenes fue eminentemente pesquero, y hoy en día, el gentilicio es extensivo a todos los habitantes de Tenerife.

La escultura data del año 2017, y se ubica en la entrada de la ciudad, siendo muy popular entre los turistas debido a la cercanía de la terminal de cruceros del puerto. Se trata del segundo robo de entidad que sufren las esculturas emblemáticas de la capital tinerfeña. En 2000 un hombre robó una estatua similar, de 200 kilos de peso. Finalmente, la Policía pudo detener al autor de los hechos, pero no recuperó íntegra la escultura, que había sido desmembrada, localizándose parte del cuerpo del pescado en una chatarrería de Valencia, mientras que la cola se encontró abandonada en un barrio de Santa Cruz de Tenerife.