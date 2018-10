La anécdota en Mallorca del Rey, el voluntario y la escoba

Momento en el que el voluntario ofrece la escoba al Rey. Facebook Óscar Tarela

Las inundaciones que provocaron 12 muertos en la localidad mallorquina de Sant Llorenç des Cardassar han dejado multitud de vídeos sobre la riada y el trabajo de los voluntarios en las redes sociales. Uno de ellos, publicado en el perfil personal de un joven de Santanyí, refleja un momento de la visita que los reyes Felipe y Letizia realizaron a la localidad el pasado viernes para conocer los efectos de la riada y los trabajos que se estaban llevando a cabo para reconstruir la localidad. En el vídeo de apenas 25 segundos se puede observar cómo un voluntario cubierto de barro entrega una escoba al rey Felipe VI y este declina el ofrecimiento con un apretón de manos y una palmada en el hombro del voluntario.

El vídeo ha sido publicado en Facebook por Óscar Tarela, un joven que vive en la vecina localidad de Santanyí. El protagonista de la escena, que acudió el pasado viernes como voluntario a Sant Llorenç para ayudar en los trabajos de limpieza de la localidad, afirma que le ofreció el escobón al monarca “pero me ha dicho que no, que ahora no podía”. El voluntario explica que le comentó al Rey que se podía llevar la escoba “sin ningún problema” pero que Felipe VI rechazó la oferta y el encuentro concluyó con un apretón de manos.

“Con este gesto no he querido vacilar, le he venido a decir que nos ayude de una forma o que nos ayude de otra”, se justifica el joven, que insiste en la publicación que acompaña el vídeo: “Que no simpatice con la monarquía no quiere decir que no ame a España y a mi bandera”. Un día después, cuando el vídeo se hizo viral, Tarela colgó otra publicación en la que opinaba que “lo de limpiar o no, no va por protocolo porque cuando les interesa bien que se lo saltan” e insistió en que el alcalde fue el viernes con una escoba “a ayudar a limpiar”.

El joven señalaba que no creía que el Monarca se lo hubiera tomado como un vacile: “No me hubiese ofrecido estrechar la mano y una palmada en el hombro”. El vídeo lleva más de 172.000 reproducciones y ha sido compartido más de 1.500 veces.