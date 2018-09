Ábalos: “Exijo al señor Rivera que rectifique y pida disculpas públicas”

“Exijo al señor [Albert] Rivera que rectifique y pida disculpas públicas porque el camino que ha escogido lo puede hacer cualquiera renunciando a mucha dignidad”, ha manifestado el secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante su intervención, este domingo por la mañana, en la fiesta de la rosa de los socialistas valencianos. “Yo también le podría preguntar por qué siempre ha actuado en defensa del Partido Popular cuando se ve acorralado por la corrupción”, ha agregado Ábalos, refiriéndose a Rivera, que este miércoles aprovechó la dimisión de la ministra de Sanidad por presuntas irregularidades en un máster, para sembrar dudas sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez.

Para el líder socialista, el papel de oposición de Ciudadanos y Partido Popular (PP) lo han asumido determinados medios conservadores que son los que van marcando la iniciativa y diciendo a sus diputados lo que tienen que hacer y decir. “Por eso Rivera no se preocupó de limpiar su currículo antes de hablar del de los demás”, ha resaltado. “El PP es un partido muy traumatizado después de perder el poder y de cómo lo hizo, porque nunca un Gobierno había sido derrocado por un Parlamento”, ha destacado Ábalos, que ha acusado a ambos partidos de usar las descalificaciones personales para desprestigiar al adversario político. “No tienen proyectos políticos que ofrecer y por eso actúan así. Lo han hecho con todos, buscando desnudar a las personas. Combaten las políticas eliminando a las personas. ¿Suena duro, verdad?, pues eso es lo que vimos el otro día en el Congreso. Eso es lo que vemos una y otra vez. En el fondo les molestan nuestras políticas”, ha explicado a los militantes valencianos.

Sobre las críticas a la forma de gobernar del Ejecutivo de Sánchez, mediante decretos, el dirigente socialista ha recordado que las normas tienen que ser convalidadas en el Parlamento: "No eludimos nada, los sacamos adelante". Sobre el decreto que permite exhumar los restos de Franco, Ábalos ha señalado que es una vergüenza que el PP y Ciudadanos se hayan abstenido en la votación.

El responsable de Fomento ha descartado la convocatoria de elecciones y ha señalado que los que las piden, no las quieren realmente. “La gente quiere que antes resolvamos algunos temas que ya no pueden esperar. Los que piden elecciones están preocupadísimos por si lo hacemos”, ha señalado Ábalos, haciendo una broma: “somos partidarios de elecciones, tanto, que si no las hay fuera, nos las montamos dentro”.