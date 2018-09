Los alumnos de la Rey Juan Carlos: “Parece que nos están regalando los títulos. No es verdad”

A primera hora de la mañana, el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) es como el de cualquier universidad española. Jóvenes de todas las edades pasean y charlan entre los árboles, algunos corren porque llegan tarde a clase y muchos están simplemente sentados en el césped alrededor de unas cartas o un altavoz con música. Pero hay una sombra que planea sobre este tranquilo entorno universitario: la reciente dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por supuestas irregularidades en la obtención de un título de máster, está en boca de todos. Sumada a los casos pendientes contra los populares Pablo Casado y Cristina Cifuentes, la sucesión de polémicas que afecta a la URJC hace que muchos alumnos teman por el valor de sus títulos y de su esfuerzo.

“Yo voy todos los días a clase para que luego estén desprestigiando todo el trabajo que hago. Parece que nos están regalando los títulos, cuando eso no es verdad” asegura enfadada Rocío Martín, una estudiante de Periodismo y Economía de 22 años. La mayoría de los alumnos consultados coinciden en señalar la mala fama que está ganando la universidad como su mayor preocupación: “Esto nos desacredita”, proclama contudente Rodrigo Sánchez, estudiante de Derecho y Economía. “Es vergonzoso”, confiesa Gema García, que cursa Ciencias Políticas.

La mayor preocupación: el futuro laboral. David Lerín estudia en el último año de Administración de Empresas (ADE) y ya teme las entrevistas de trabajo: “Puede que alguien vea mi currículum, lea [Universidad] Rey Juan Carlos y me tenga menos en cuenta que a alguien de otras universidades”, aventura. Un miedo que también se ve influenciado por las bromas continuas. María Martín, que estudia Publicidad y Relaciones Públicas, no es capaz de recordar cuántas veces le han hecho preguntas sarcásticas sobre su carrera. “¿Te has pagado el máster o te lo han regalado?” es una de las más frecuentes, comenta resignada.

Al ser preguntados sobre las dudas que pudieron tener a la hora de matricularse, muchos alumnos de primer curso explican que solo la URJC (entre los centros públicos) ofrecía sus estudios. Efectivamente, la universidad ofrece muchos dobles e incluso triples grados en exclusiva, así como carreras totalmente en inglés o bilingües a las que es muy difícil acceder en otras universidades con notas de corte más alta. Este año, las matriculaciones en la URJC han subido tanto en los másters como en los grados.

A pesar de la polémica y los miedos, casi todos los alumnos coinciden en defender su formación y a su profesorado en cuanto se les pregunta. “La calidad de la enseñanza es lo suficientemente buena para que podamos salir de esto”, asegura José Ortiz, alumno colombiano de ADE. Un análisis en el que coincide Daniel Aguilera, de 19 años, que estudia la misma carrera: “Esto no me afecta nada. La calidad de la formación aquí es muy buena y no va a verse afectada por unos pocos casos bastante desafortunados”.

Andrea Fernández, estudiante de Políticas, cree que “se ha ensuciado el nombre de la universidad” pero que “entre todos los alumnos” lo limpiarán de la mejor manera posible: “trabajando”.