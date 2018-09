El desliz de Casado con Bismarck y Bolívar

El presidente del PP, Pablo Casado, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Eduardo Parra Europa Press

"Dice Sánchez que su receta para Cataluña es 'ley y diálogo'. Esto me recuerda lo que le decía Maura a Cambó: pretende ser Bismarck en Madrid y Bolívar en Cataluña. No se puede, el apaciguamiento ya no es posible; es necesario acabar con esta situación". El presidente del PP, Pablo Casado, pronunció esta frase esta mañana en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control al Gobierno, una afirmación que posteriormente tuiteó el líder de los populares.

Sin embargo, Casado borró minutos su mensaje en Twitter, cuando la Cadena SER reveló que la cita estaba mal atribuida. No era del presidente Antonio Maura al líder de la Liga Regionalista, Francesc Cambó, sino una cita pronunciada en el Congreso en diciembre de 1918 por el que luego sería presidente de la Segunda República Española, Niceto Alcalá-Zamora.