La policía alerta de que grupos radicales planean actuar “con cierta violencia”

Los informes de la policía destacan la creciente actividad de los autodenominados Comités de Defensa de República (CDR) ante el primer aniversario del 1-O y alertan de sus planes para cortar carreteras, hacer acampadas en lugares emblemáticos y actuar en los colegios donde hubo altercados durante el referéndum ilegal. La policía destaca que algunos CDR se plantean realizar estas protestas con “cierto grado de violencia”. Por ello, Interior no descarta reforzar con más agentes a los más de mil policías y guardias civiles ya desplazados a Cataluña.

El trabajo de control de los servicios de información de Policía Nacional y Guardia Civil sobre los CDR ha sido especialmente intenso desde julio. Entonces, Interior desplazó a Cataluña a agentes especializados para recabar datos sobre la actual situación de estos grupos y sus planes para este otoño. El análisis de los canales que utilizan para impartir consignas —principalmente las aplicaciones de mensajería Telegram y Signal, Facebooky diferentes blogs— han permitido cifrar en más de 250 los CDR existentes repartidos en barrios, pueblos y comarcas —los hay también en otros lugares de España e, incluso, en el extranjero—, a los que hay que sumar 13 territoriales y una “coordinadora nacional”.

Las fuentes policiales consultadas destacan que no todos tienen, ni mucho menos, el mismo grado de actividad. En este sentido, destacan los del área metropolitana de Barcelona —con especial mención al CDR del barrio de Gràcia— y los de las comarcas del Vallès Oriental y Occidental, Girona, Maresme, Osona y Ripollès, así como algunos organizados por colectivos profesionales y en las universidades.

Sobre el número total de participantes, los informes policiales no aportan cifras concretas ya que consideran que hay distintos grados de implicación y que los que participan de modo activo en sus convocatorias es muy variable. De hecho, el número se ha reducido de manera considerable desde el 1-O, cuando demostraron gran capacidad de movilización. No obstante, los informes policiales destacan que para realizar cortes de carreteras no es necesario un gran número de personas. “Han mejorado su organización y coordinación, y aprovecharán cualquier momento de tensión para justificar su actuación”, añaden. La policía también incide en que, hasta ahora, la mayoría de las instrucciones impartidas a través de sus canales incidían en realizar protestas pacíficas e impartían instrucciones para actos de resistencia pasiva. Sin embargo, algunos grupos ya se plantean como “imprescindible” actuar “con cierto grado de violencia”.

Improvisación

Aunque los grupos suelen actuar de manera bastante improvisada y las instrucciones que se imparten no siempre se realizan, la policía ya ha detectado directrices para realizar cortes de carretera si finalmente se convoca lo que denominan “huelga de país”. Las vías de acceso a Francia también están sus objetivos para dar repercusión internacional a la protesta. Además, se ha planteado acampadas en lugares emblemáticos de Barcelona durante el mayor tiempo posible y acudir a los colegios en los que durante la celebración de referéndum se registraron los incidentes más graves.

Las instrucciones de Interior a Policía y Guardia Civil son ofrecer “apoyo” a los mossos. Sin embargo, el Govern ya dejó claro en la reunión de la Junta de Seguridad celebrada la pasada semana con la asistencia de Quim Torra y Fernando Grande-Marlaska que será la policía catalana la que asuma en exclusiva de la seguridad ciudadana. Altos mandos la Policía Nacional y la Guardia Civil dudan, sin embargo, de que finalmente sea así y no descartan el envío de más efectivos si la actuación de los mossos no es suficiente. Interior ha declinado comentar esta posibilidad e insisten en que “la obligación de este Ministerio es contemplar todos los escenarios y garantizar la seguridad ciudadana”.